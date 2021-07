Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός - Τσελέντης: με ανησυχούν τα ρήγματα στο Αιγαίο - φόβοι για τσουνάμι (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα στη χώρα. Υπάρχουν φόβοι για μεγάλο σεισμό στην Κρήτη; Γιατί τον ανησυχεί ιδιαίτερα η περίπτωση της Θήβας.

Στην αυξημένη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές της χώρας μας αναφέρθηκε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης, σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” εξέφρασε και την ανησυχία του για περιοχές στο Αιγαίο. “Μιλάμε για υποθαλάσσια ρήγματα σε Λέσβο, Τήλο, Νίσυρο. Τα ρήγματα αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν τσουνάμι. Ακόμα και ένα τσουνάμι μισό μέτρο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τους λουόμενους” είπε χαρακτηριστικά.

Για την Κρήτη τόνισε ότι από τον Ιανουάριο υπήρχαν σημάδια, γι αυτό και τοποθετήθηκε πυκνό δίκτυο σεισμογράφων στην περιοχή του Ηρακλείου. Έτσι υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής πολλών δονήσεων με κάθε λεπτομέρεια.

Όπως είπε ο κ. Τσελέντης οι συνεχείς σεισμοί στην Κρήτη οφείλονται σε ένα μεγάλο ρήγμα, αυτό του Καστελίου, που ενεργοποιεί δευτερεύοντα ρήγματα. “Δίνει μικρούς σεισμούς αλλά έχουν βοή. Η πιθανότητα για έναν μεγαλύτερο σεισμό είναι πολύ μικρή” είπε ο κ. Τσελέντης. “Έχουμε πλήρη εικόνα του ρήγματος αυτού αλλά πρέπει οι τοπικές αρχές να ελέγχουν τα σπίτια, καθώς οι συνεχείς σεισμοί επιβαρύνουν τα οικοδομήματα” πρόσθεσε.

Για τη Θήβα είπε ότι τον ανησυχεί περισσότερο από την Κρήτη, καθώς όπως σημείωσε κοντά υπάρχουν μεγάλα ρήγματα με βεβαρυμμένο ιστορικό, με σεισμούς 6.5 Ρίχτερ. “Δεν σημαίνει ότι περιμένω ένα μεγάλο γεγονός εκεί αλλά αφήνω την πιθανότητα ανοιχτή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα” κατέληξε.

