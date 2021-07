Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τη νέα ηγεσία της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Συνάντηση με την πρόσφατα εκλεγμένη ηγεσία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών είχε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον νέο πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, καθηγητή Καρδιολογίας Γεράσιμο Σιάσο και τον νέο αναπληρωτή πρόεδρο, καθηγητή Χειρουργικής Νικόλαο Αρκαδόπουλο, για την εκλογή τους και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το σύνολο των πανεπιστημιακών σε όλες τις Ιατρικές Σχολές οι οποίοι, σε συνεργασία με το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη κατά της πανδημίας.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης, τόνισε τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο των Ιατρικών Σχολών στην άρτια εκπαίδευση των νέων γιατρών και την πρωτοποριακή έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Υγείας θα ζητήσουν από όλες τις Ιατρικές Σχολές τις προτεραιότητές τους, τις οποίες θα εξετάσει η κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε, επίσης, τη βούληση της κυβέρνησης για ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ με ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και με τη λειτουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.

Στη συνάντηση μετείχαν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως και ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Άγγελος Συρίγος.

