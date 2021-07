Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Εθνική πόλο: παρέμεινε αήττητη στο Τόκιο

Εχασε τεράστια ευκαιρία νίκης, αλλά κράτησε την ισοπαλία κόντρα στην Ιταλία.

Αήττητη ολοκλήρωσε η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών τα δύο πιο δύσκολα παιχνίδια της στον Α΄ όμιλο του Ολυμπιακού τουρνουά του Τόκιο. Μετά τη νίκη της Κυριακής (25/7) επί της Ουγγαρίας, η ελληνική ομάδα ήρθε σήμερα (27/7) ισόπαλη 6-6 με την πρωταθλήτρια κόσμου Ιταλία, χάνοντας πάντως μοναδική ευκαιρία για μία μεγάλη νίκη, καθώς προηγήθηκε 6-2 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Μάνος Ζερδεβάς συνέχισε από εκεί που... σταμάτησε στο ματς της Κυριακής (25/7) με την Ουγγαρία, όμως οι αποκρούσες του διεθνή τερματοφύλακα δεν ήταν αρκετές για να πάρει το προβάδισμα η εθνική, που αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από την πιετική ιταλική άμυνα. Δύο γκολ των φουνταριστών, Ματέο Αϊκάρντι και Κώστα Μουρίκη, διαμόρφωσαν το 1-1 της πρώτης περιόδου. Στον ίδιο ρυθμό κύλησε και το δεύτερο οκτάλεπτο, με τον Παπαναστασίου να «απαντάει» στο γκολ του Λουόνγκο με μία φανταστική λόμπα και να ισοφαρίζει σε 2-2. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες να έχουν συνολικά 0/8 με παίκτη παραπάνω (!).

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με την εθνική να «βγάζει» δύο άμυνες με παίκτη λιγότερο στην ίδια φάση, με τον Ζερδεβά να είναι ανίκητος. Και ξαφνικά, η ελληνική ομάδα έκανε ίσως το καλύτερο δίλεπτο (και κάτι) της ιστορίας της! Τέσσερα γκολ μέσα σε 130 δευτερόλεπτα, απέναντι σε τόσο ισχυρό αντίπαλο, είναι πολύ αμφίβολο αν έχει ξανα πετύχει ποτέ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Το απίστευτο σερί ξεκίνησε με απευθείας φάουλ του Γενηδουνιά, συνεχίστηκε με ένα απίθανο σουτ «τηλεγράφημα» του Καπότση, ακολούθησε κερδισμένη αποβολή στην κόντρα και εύκολο γκολ από τον Αργυρόπουλο και νέο εξάμετρο του Βλαχόπουλου για το 6-2. Ο Σάντρο Καμπάνια ήταν έξαλλος στον πάγκο, οι Ιταλοί τα είχαν χαμένα και η εθνική πλησίαζε σε έναν θρίαμβο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι «σετεμπέλο» δεν παράτησαν το παιχνίδι και ο Φιλιόλι με δύο συνεχόμενα γκολ έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης. Οι διεθνείς προσπάθησαν να «παίξουν» με το χρονόμετρο, αλλά η επιλογή αποδείχθηκε λανθασμένη. Αν και ο Ζερδεβάς απέκρουσε σουτ του Φιγκάρι σε επίθεση με δύο παίκτες παραπάνω, η Ιταλία με τέρματα του Αϊκάρντι και του Ετσενίκε ολοκλήρωσε την επιστροφή και ισοφάρισε 6-6, 1΄09΄΄ πριν τη λήξη. Μάλιστα, οι πρωταθλητές κόσμου θα μπορούσαν στο φινάλε να «κλέψουν» και τη νίκη, καθώς στην τελευταία τους επίθεση κέρδισαν νέα αποβολή, αλλά ο Ζερδεβάς με τη 15η επέμβασή του σταμάτησε τον Φιλιόλι.

Επόμενη υποχρέωση της εθνικής είναι την Πέμπτη (29/7, 12:20 ώρα Ελλάδας), με αντίπαλο την Ιαπωνία.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιταλία): 1-1, 1-1, 0-4, 4-0

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Ντι Φούλβιο, Λουόνγκο 1, Φιλιόλι 2, Πρεσούτι, Βελότο, Ρεντζούτο, Ετσενίκε 1, Φιγκάρι, Μποντεγκά, Αϊκάρντι 2, Ντόλτσε

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης, Καπότσης 1, Φουντούλης, Παπαναστασίου 1, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 1, Μουρίκης 1, Κολόμβος, Γκιουβέτσης, Βλαχόπουλος 1

* Εκτός 12άδας από ελληνικής πλευράς έμεινε και πάλι ο δεύτερος τερματοφύλακας, Κώστας Γαλανίδης.

