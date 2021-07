Εύβοια

Λιχαδονήσια: Σκάφος προσάραξε και εξέπεμψε “SOS”

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό για το σκάφος. Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης.





Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες στη θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού κοντά στα Λιχαδονήσια, απέναντι από τα Καμένα Βούρλα, όταν τουριστικό σκάφος με 16 επιβαίνοντες (5 επιβάτες και 11 άτομα πλήρωμα) ανέφερε στον Θάλαμο Επιχειρήσεων ότι προσάραξε σε αβαθή και συγχρόνως σημειώθηκε εισροή υδάτων. Πρόκειται για το σκάφος ALMAHA που είχε κατεύθυνση τη Σκιάθο.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες από τον Θάλαμο Επιχειρήσεων αλλά και το Λιμεναρχείο Στυλίδας βρέθηκαν στην περιοχή παραπλέοντα σκάφη και πραγματοποίησαν έρευνες για τον εντοπισμό του. Το σκάφος εντοπίστηκε μετά από περίπου μία ώρα. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 5:00 το τουριστικό σκάφος OASIS, από τα πρώτα που έσπευσαν στην περιοχή, μπόρεσε να το προσεγγίσει και να παραλάβει τους 5 επιβάτες, ενώ το πλήρωμα παρέμεινε στο πλοίο. Δίπλα του βρέθηκαν και άλλα σκάφη χωρίς όμως να μπορούν να προσεγγίσουν στα αβαθή.

Μία ώρα αργότερα, στις 6:00, το OASIS και τα υπόλοιπα σκάφη αναχώρησαν για τη Σκιάθο, ενώ στο σημείο παραμένει, με εντολή του Θαλάμου Επιχειρήσεων, το ρυμουλκό CRISTOS XVII.

