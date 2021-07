Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Σάκκαρη: πικρή ήττα και αποκλεισμός

Το όνειρο της Ελληνίδας αθλήτριας για ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες "έσβησε"...

Η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε, αλλά ηττήθηκε, στην πρώτη συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες, από την Ελίνα Σβιτολίνα από την Ουκρανία, με 2-1 σετ στον 3ο γύρο, στο «Ariake tennis Park» του Τόκιο, μετά από συναρπαστική μάχη, που κράτησε πάνω από δυόμισι ώρες. Η 26χρονη πρωταθλήτρια δεν μπόρεσε έτσι να συνεχίσει την πορεία της στο τουρνουά και αποκλείστηκε από τα προημιτελικά της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο 19 στην παγκόσμια κατάταξη κατάφερε να κάμψει δύσκολα στο πρώτο σετ την αντίσταση της αντιπάλου της, Νο 6 στον κόσμο, με 7-5 σε 67 λεπτά, ενώ στο δεύτερο σετ η Σβιτολίνα κατάφερε να επικρατήσει με 6-3, σε 41 λεπτά. Στο τρίτο σετ κορυφώθηκε η μάχη και η Σβιτολίνα κατάφερε να πάρει τη νίκη με 6-4 και την πρόκριση για τις «8» της διοργάνωσης. Να σημειωθεί πως η σημερινή ήταν η τέταρτη φορά που οι δύο αθλήτριες ήρθαν αντιμέτωπες, μετρώντας, πλέον από δύο νίκες.

Η Μαρία Σάκκαρη ουσιαστικά ήταν πίσω στο σκορ σε ολόκληρο τον αγώνα από την Ουκρανή αντίπαλο της, η οποία πήρε προβάδισμα με 4-1 στο 1ο και 2ο σετ και 3-1 στο 3ο. Στην πρώτη περίπτωση η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να φτάσει στην κατάκτηση, δεν συνέβη όμως γτο ίδιο και στο καταληκτικό σετ με την Σβιτολίνα να μειώνει τα λάθη, να δείχνει ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και να παίρνει τελικά τη νίκη και την πρόκριση.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη οδήγησε την Σβιτολίνα σε λάθη. Χαρακτηριστικό είναι πως στο έκτο γκέιμ η Ελληνίδα είχε 14 αβίαστα και μόλις οκτώ η Ουκρανή, ενώ στο τέλος του σετ και οι δύο αθλήτριες είχαν από 20 λάθη. Με ένα μεγάλο σερί η Σάκκαρη θα μετατρέψει το 1-4 σε 5-4 και στο τέλος πήρε το σετ με 7-5. Και στο 2ο σετ η Σβιτολίνα ξεκίνησε δυνατά, έφθασε να προηγείται με 4-1, η Σάκκαρη προσπάθησε να πιέσει την αντίπαλο της, όπως έκανε στο πρώτο σετ, αλλά αυτή τη φορά η Ουκρανή πρωταθλήτρια δεν έκανε τα ίδια λάθη και πήρε τη νίκη με 6-3.

Στο τελευταίο σετ, το 8ο γκέιμ αποδείχθηκε και το πλέον καθοριστικό με την Σάκκαρη να έχει δύο ευκαιρίες για break-points με την Ουκρανή ωστόσο να φτάνει στο πιο κρίσιμο hold του αγώνα κάνοντας το 5-3. Η Σάκκαρη κατάφερε να μειώσει σε 5-4, όμως η Σβιτολίνα αμέσως μετά έκλεισε το παιχνίδι με άνεση, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων για 2η σερί φορά.

