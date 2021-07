Αθλητικά

Κρίσιμα παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέφτσι Μπακού-Ολυμπιακός, ΑΕΚ-Βελέζ Μόσταρ και Άρης-Αστάνα με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Οι μάχες στα Κύπελλα Ευρώπης συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα. Την πρόκρισή τους στην τρίτη προκριματική φάση θέλουν να εξασφαλίσουν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Άρης.

Και οι 3 ελληνικές ομάδες δίνουν κρίσιμα παιχνίδια.

Στο Champions League ο Ολυμπιακός είναι φαβορί για την πρόκριση μετά τη νίκη του με 1-0 στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Νέφτσι Μπακού. Αύριο (20:00) στο Αζερμπαϊτζάν θα δώσει τον αγώνα ρεβάνς. Με νίκη ή ισοπαλία θα «σφραγίσει» το εισιτήριο.

Για την ανατροπή την Πέμπτη η ΑΕΚ και ο Άρης

Στο Europa Conference League η ΑΕΚ και ο Άρης ηττήθηκαν στα πρώτα παιχνίδια και θα πρέπει να κάνουν την ανατροπή στους αγώνες ρεβάνς την Πέμπτη για να πάρουν την πρόκριση.

Η ΑΕΚ, αν και προηγήθηκε στο Σαράγεβο, γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Βελέζ Μόσταρ. Χρειάζεται τη νίκη στο ΟΑΚΑ (21:00) με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί στην τρίτη προκριματική φάση.

Πιο δύσκολο είναι το έργο του Άρη αφού, μετά την ήττα του με 2-0 από την Αστάνα στο Καζακστάν, πρέπει να την κερδίσει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (21:30) με 3 γκολ διαφορά.

Η μέθοδος πρόκρισης, οι σκόρερ και τα κόρνερ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τους αγώνες Νέφτσι Μπακού-Ολυμπιακός, ΑΕΚ-Βελέζ Μόσταρ και Άρης-Αστάνα.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι για την πρόκριση, τη μέθοδο πρόκρισης, τα πολλαπλά σκορ, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον παίκτη που θα πετύχει 2+ γκολ, τη νίκη με μηδέν παθητικό, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, την ομάδα που θα εκτελέσει τα περισσότερα κόρνερ, το σύνολο των κόρνερ του 1ου ημιχρόνου, το ακριβές σκορ 1ου και 2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ κάθε ομάδας.

Στοιχηματικές επιλογές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Πολλές επιλογές προσφέρει το Πάμε Στοίχημα και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Άννα Κορακάκη, μετά την 6η θέση που πήρε στον τελικό στα 10μ. αεροβόλο πιστόλι, στρέφει την προσοχή της στον αγώνα της Πέμπτης (03:00 τα ξημερώματα) στα 25 μ. πιστόλι με στόχο την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στοιχηματικές επιλογές για την νικήτρια στα 25μ. πιστόλι. Η Κορακάκη είναι δεύτερο φαβορί μετά την Κιμ Μιγούνγκ από τη Νότια Κορέα.

Προσφέρονται ακόμα στοιχήματα για την Κολύμβηση, για τους άνδρες στα 100μ. ελεύθερο με τη συμμετοχή του Αποστόλη Χρήστου, στα 200μ. πρόσθιο, στα 800μ. ελεύθερο με τους Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη και Δημήτρη Μάρκο, στα 200μ. ύπτιο, στα 4Χ200μ. ελεύθερο, στα 200μ. πεταλούδα και στα 200μ. μικτή ατομική και για τις γυναίκες, στα 100μ. ελεύθερο, στα 200μ. ελεύθερο, στα 1.500μ. ελεύθερο, στα 200μ. πρόσθιο, στα 200μ. πεταλούδα, στα 200μ. μικτή ατομική και στα 4Χ200μ ελεύθερο.