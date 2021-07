Life

Ashley Graham: Χορεύει με τα εσώρουχά της, έγκυος στο δεύτερο παιδί της (βίντεο)

Το 33χρονο supermodel δείχνει την φουσκωμένη της κοιλίτσα σε ένα TikTok βίντεο.

Η Ashley Graham έβαλε τα εσώρουχά της για να δείξει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της, σε ένα TikTok βίντεο, το απόγευμα της Δευτέρας.

Μόλις δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Justin Ervin, το 33χρονο supermodel μοιράστηκε ένα βίντεο που ακούγονται τα λόγια: «Φαίνεσαι ωραία. Μην αλλάζεις. Και η σημερινή επιβεβαίωση είναι…».

