Πολιτική

Κεραμέως: Οδηγούμε την Παιδεία σε ένα αναβαθμισμένο σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Το σχολείο που θα ανοίξει το Σεπτέμβριο δεν θα είναι το ίδιο», τόνισε από το βήμα της Βουλής η υπουργός Παιδείας.

Με σημεία αιχμής την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια συνεχίζεται για δεύτερα μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για το νέο σχολείο. Η αντιπαράθεση επί του νομοσχεδίου αναμένεται να διεξαχθεί σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

«Οδηγούμε την Παιδεία σε ένα αναβαθμισμένο σήμερα και ένα ακόμη καλύτερο αύριο», τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ενώ άσκησε έντονη κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορώντας την για προσπάθεια εργαλειοποίησης των νέων ανθρώπων. «Το σχολείο που θα ανοίξει το Σεπτέμβριο δεν θα είναι το ίδιο. Θα έχει 11.700 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς στη γενική εκπαίδευση. [Πρόκειται για] τους πρώτους διορισμούς που έγιναν μετά από 12 ολόκληρα χρόνια και σε συνέχεια των περσινών 4.500 στην ειδική αγωγή. Συνολικά στα δύο πρώτα χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν γίνει συνολικά 16.200 μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και με 123 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα», είπε η κ. Κεραμέως.

Παράλληλα, μίλησε για τρεις βασικούς άξονες του νομοσχεδίου που είναι όπως είπε, η αυτονομία των σχολείων, η υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, για την οποία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση. «Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η θέσπιση μίας διαδικασίας αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί πλέον μόνο επιτακτική ανάγκη, αλλά απαίτηση και της κοινωνίας», σημείωσε η κ. Κεραμέως και συμπλήρωσε: «Με αυτά τα δεδομένα, εισάγεται η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών με βελτιωτικό χαρακτήρα και έμφαση στην επιμόρφωση. Παράλληλα θεσπίζεται και η αξιολόγηση των στελεχών, η οποία στοχεύει στη διάγνωση της αποτελεσματικότητας. Όποιος αξιολογεί, αξιολογείται».

Στο σημείο αυτό η κ. Κεραμέως άσκησε έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και στα όσα υποσχέθηκε για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα πανεπιστήμια λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υποσχέθηκε ο κ. Τσίπρας την κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και μάλιστα αναδρομικά. Είναι πραγματικά θλιβερό να εργαλειοποιεί έτσι η αξιωματική αντιπολίτευση νέους ανθρώπους, στην προσπάθειά της να καρπωθεί την όποια απογοήτευση υποψηφίων που, σε μία αξιοκρατική, πλήρως αδιάβλητη διαγωνιστική διαδικασία, συγκέντρωσαν χαμηλότερη βαθμολογία σε σχέση με άλλους υποψηφίους. Τι μάθημα δίνετε σε αυτά τα παιδιά, κυρίες και κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης; Να μη δέχονται ότι κάποιος, μπορεί έστω για λίγο, να τους ξεπεράσει σε έναν δίκαιο αγώνα, να μην μπορούν να διαχειριστούν μία απογοήτευση, να απαιτούν ευκαιρίες αποκλειστικά για αυτούς και όχι για όλους».

«Επιχειρούμε να οργανώσουμε εξ ολοκλήρου και σε νέα βάση τη δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και ανώτατη εκκλησιαστική εκπαίδευση, αναβαθμίζοντας τον κλήρο και τις εκκλησιαστικές σπουδές», επεσήμανε η υπουργός Παιδείας και κατέληξε: «Το νέο σχολείο που δημιουργούμε θα είναι με θέση στα νηπιαγωγεία μας για κάθε τετράχρονο μαθητή. Με δραστηριότητες στα Αγγλικά σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία και όχι μόνο στα ιδιωτικά. Με νέες θεματικές στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων σε όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια της χώρας: ρομποτική, οδική ασφάλεια, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικολογική συνείδηση, εθελοντισμό, ανάμεσα σε άλλες. Με οριζόντιες επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε ψηφιακά εργαλεία και νέες δεξιότητες. Με 123 Νέα Προγράμματα Σπουδών στη Γενική Εκπαίδευση. Με σχεδόν διπλάσια Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία από πέρυσι. Με τα πρώτα 6 Πρότυπα ΕΠΑΛ της χώρας».

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Τσελέντης: με ανησυχούν τα ρήγματα στο Αιγαίο - φόβοι για τσουνάμι (βίντεο)

Ολυμπιακοί Αγώνες - Σάκκαρη: πικρή ήττα και αποκλεισμός

Κρήτη: Νεκρός σε τροχαίο νεαρός οδηγός μηχανής