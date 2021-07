Κοινωνία

Φωτιά στην Σταμάτα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Σταμάτας Αττικής, κοντά σε κατοικίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σημειώνεται, ότι οι άνεμοι στην περιοχή φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης «η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και οι φλόγες “γλείφουν” και σπίτια».

Λόγω της πυρκαγιάς στη Σταμάτα, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μακαρίου, από τη λεωφόρο Δροσιάς - Σταμάτας και στην οδό Αγίου Ιωάννου, από την Κωνσταντινουπόλεως.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε δασική έκταση στην περιοχή Κορυφή, του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία.

