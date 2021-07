Πολιτική

Μητσοτάκης: μη ενδεδειγμένη λύση ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των εκπαιδευτικών

Αν είχα παιδί σε αυτή την ηλικία δεν θα είχα κανένα δισταγμό να το εμβολιάσω, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός.

Για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους εκπαιδευτικούς μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

«Πριν από περίπου 25 μήνες η κυβέρνηση κατέθετε μόλις το δεύτερο νομοσχέδιο της, τις πρώτες ρυθμίσεις για το ζήτημα της παιδείας. Έκτοτε μεσολάβησαν δεκάδες παρεμβάσεις. Ένα μεγάλο κομμάτι του προεκλογικού μας προγράμματος έχει ήδη ολοκληρωθεί σε επίπεδο νομοθετικού έργου. Μέσα στην πανδημία η χώρα έκανε με επιτυχία το μεγάλο ψηφιακό άλμα της διδασκαλίας από απόσταση. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους εκπαιδευτικούς μας οι οποίοι κράτησαν ζωντανή την εκπαίδευση στις δύσκολες εβδομάδες της πανδημίας» είπε ο πρωθυπουργός.

«Καθώς πλησιάζει πια ο Σεπτέμβριος το πρώτο μας μέλημα θα είναι να επιστρέψουν όλα τα παιδιά στο σχολείο με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Όλοι γνωρίζουμε ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει ποτέ τη φυσική παρουσία των μαθητών στην τάξη» δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για «την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του συνέχισε λέγοντας: «Θα πρέπει όλοι σε αυτή την αίθουσα να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να πείσουμε τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς μας να σπεύσουν να κάνουν το βήμα να εμβολιαστούν. Μας απασχόλησε το ενδεχόμενο του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εκπαιδευτικών. Αποφάσισα όμως ότι αυτή δεν θα ήταν η ενδεδειγμένη λύση. Άνω του 70% έχει εμβολιαστεί. Σημαντικός αριθμός δεν έχει κάνει αυτή την κίνηση. Θα πρέπει να στείλουμε όλα τα κόμματα ένα σήμα που αυτό εγκυμονεί για την υγεία των εκπαιδευτικών. Γνωρίζουμε ότι η πανδημία, το 4ο κύμα αφορά πρώτα και πάνω από όλα τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας. Έχουν ευθύνη απέναντι στον εαυτό τους, απέναντι στην οικογένειά τους και απέναντι στα παιδιά. Η αναπλήρωση ενός εκπαιδευτικού δεν είναι εύκολη ύποθεση. Θέλω να επαναλάβω την έκκλησή μου στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί να σπεύσουν να το κάνουν. Οι εκπαιδευτικοί εκείνοι οι οποίοι θα επιλέξουν τελικά να μην εμβολιαστουν, είναι βέβαιο ότι θα υποστούν πρόσθετη ταλαιπωρία. Θα ζητήσουμε συχνά εργαστηριακά τεστ προκειμένου να μπορούν να προσέλθουν στην τάξη.

Σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών τόνισε ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα για εφήβους 15-17 ετών και από την Παρασκευή από 12-15 ετών. «Είναι μια προσωπική απόφαση, κάθε οικογένεια θα κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Αν είχα παιδί σε αυτή την ηλικία δεν θα είχα κανένα δισταγμό να το εμβολιάσω» σημείωσε.

Aναφερόμενος στο νομοσχέδιο ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Οι ρυθμίσεις για το νέο σχολείο έρχονται να συμπληρώσουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλώνουν κυρίως την πολιτική μας επιλογή η οποία είναι και προσωπική μου επιλογή η δημόσια εκπαίδευση να καταστεί και πάλι εθνική προτεραιότητα, να γίνει μοχλός κοινωνικής κινητικότητας, ευκαιρία ατομικής προκοπής για όλους και καταλύτης για τη συνολική πρόοδο και ανάπτυξη της χώρας. Οργανώνει σε σύγχρονα πρότυπα τη ραχοκοκαλιά της εκπαίδευσης. Σε αυτή την επιχείρηση αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου αξιοποιούνται όλες οι δυνάμεις. Περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Έγιναν για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια έγιναν 11700 μόνιμοι διορισμοί. Σε συνέχεια 4500 προσλήψεων που έγιναν στην ειδική αγωγή», σχολίασε ο πρωθυπουργός.

«Ταυτόχρονα καθιέρωση ξένης γλώσσας από το νηπιαγωγεία, 123 νέα προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες, εργαστήρια, νέος ψηφιακός εξοπλισμός, μαθήματα δεξιοτήτων παντού, επιμόρφωση διδασκόντων και διπλάσια πρότυπα και σχολεία και επαγγελματικά λύκεια. Μόνο φέτος για 4039 θέσεις στα πρότυπα και πειραματικά σχολεια κατατέθηκαν παραπάνω από 13.000 μοναδικές αιτήσεις. Στα 6 πρότυπα επαγγελματικά λύκεια, από την πρώτη φάση ήδη έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των ενδιαφερομένων που είχε συμπληρωθεί ολόκληρη τη χρονιά πέρσι. Η κοινωνία δεν είναι απλά πια πιο ώριμη από ποτέ για αυτές τις αλλαγές, τις επιζητά με ένταση. Καλύτερη μόρφωση των μαθητών μέσω της απελευθερώσης των εκπαιδευτικών. Περισσότερη ελευθερία στα σχολεία, στους δασκάλους και τους καθηγητές μας. Την ανάγκη για διαρκή επιμορφωση των διδασκόντων, την αξιολόγησή τους και ενίσχυση εκπαιδευτικών δομών. Αυτά επιχειρεί να κάνει το νομοσχέδιο. Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση η οποία προσφέρει ανοικτή γνώση στα παιδιά και επιδεικνύει μεγάλη εμπιστοσύνη στους δασκάλους και καθηγητές μας» κατέληξε.

«Η ποιότητα της εκπαίδευσης συνδέεεται με την αυτονομία των σχολικών μονάδων. Η σύγκριση με διεθνή δεδομένα είναι απογοητευτική. Η Ελλάδα είναι ουραγός στις χώρες του ΟΟΣΑ. Για όσα συμβαίνουν στις τάξεις, δεν εχουν λόγο όσοι μοχθούν σε αυτές αλλά κάποιοι που κάθονται σε κάποια γραφεία μακριά από αυτές. Το αποτέλεσμα είναι ορατό. Μόνο εμείς και η Κύπρος διατηρούμε το μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο. Αυτό αλλάζει. Στη θέση του αποκλειστικού βιβλίου θα υπάρχουν περισσότερες πηγές που το σχολέιο θα επιλέγει. Σκοπός μας είναι η αποστήθιση σταδιακά να αντικαθίσταται από την κριτική και δημιουργική σκέψη» είπε.

«Η σχολική διαδρομή πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα η γόνιμη διαδρομή του παιδιού και εφήβου προς το σταθμό του ώριμου και ολοκληρωμένου πολίτη» σημείωσε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας: «Η γνώση του σήμερα δεν ξέρουμε αν θα ανταποκρίνεται στα επαγγέλματα του αύριο. Δεν αρκεί ο μαθητής να γνωρίζει πληροφορίες. Πρέπει να μάθει πώς να μαθαίνει, πώς να προσαρμόζεται σε μία ομάδα. Εκεί έγκειται η δύναμη των λεγόμενων ήπιων δεξιοτήτων που θα μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά μας αυτά τα ζητουμενα. Τα σχολεία θα έχουν επίσης την ελευθερία να συγκροτούν τα δικά τους προγράμματα, να δημιουργούν ομίλους, να συνεργάζονται με άλλους φορείς. Ο διευθυντής αναλαμβάνει το ρόλο που δηλώνει ο τίτλος του. Διευθύνει, συνεργάζεται και αξιολογεί τους υφισταμένους του. Ο προϊστάμενος κάθε μονάδας πια αποκτά και καινούργιους συνεργάτες. Θα συνδράμουν το διευθυντή οι υποδιευθυντές και άλλοι θεσμοί όπως οι ενδοσχολικοί συντονιστές και οι υπεύθυνοι διασύνδεσης στα επαγγελματικά λύκεια. Η θητεία του διεθυντή αυξάνεται από τα 3 χρόνια στα 4.

Η αξιολόγηση απαραίτητο αντίβαρο που πρέπει να υπάρχει. Είναι μια απαραίτητη δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή προνομιακών σχέσεων μεταξύ συναδέλφων αλλα και κατάχρησης μιας ηγετικής θέσης. Είναι εργαλείο διαρκούς βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. Εφαρμόζεται παντού στον αναπτυγμένο κόσμο. Η αξιολόγηση αφορά δύο επίπεδα, τη σχολική μονάδα και τους λειτουργούς της. Κάθε σχολείο θα έχει τη δική του ιστοσελίδα και η πρόοδος προγραμμάτων θα αποτυπώνεται σε ανώνυμα τεστ αξιολόγησης των μαθητών. Πια ανα 4ετία ή 2ετία, οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται για το έργο τους και την επιχειρησιακή τους συνέπεια. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναλογούν είτε με μεγαλύτερη ευκολία στην ανάθεση θέσεων ευθύνης, είτε σε επιμόρφωση. Και οι αξιολογητές θα αξιολογούνται. Ο διευθυντής του σχολείου θα υπόκειται στη κρίση του διευθυντή εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση αποτελεί πια ώριμο αίτημα της κοινωνίας. 7 στους 10 πολίτες κρίνουν απαραίτητη την αξιολόγηση στα σχολεία και 9 στους 10 συμφωνούν με τις νέες θεματικές ενότητες. Στο εξωτερικό, παντού στην Ευρώπη, η αξιολόγηση είναι κανόνας. Αποτελεί συστατικό στης εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Συνεχίζοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε: «Οι σύμβουλοι εκπαίδευσης αυξάνονται σε 800 και προσλαμβάνονται ακόμα 1100 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Ανά ομάδα σχολείων θα λειτουργούν γραφεία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο σκοπός μου είναι να αναδείξω το κοινωνικό περιεχόμενο αυτής της μεταρρύθμισης, τον εκσυγχρονιστικό της χαρακτήρα και τον αναπτυξιακό της δρόμο. Αν υπάρχει μία δύναμη που κινεί την εθνική οικονομία είναι η δημόσια παιδεία».

Περιγράφοντας το δημόσιο σχολείο της επόμενης δεκαετίας ο πρωθυπουργός στην ομιλία του τόνισε: «Μιλάμε για το δημόσιο σχολείο της επόμενης δεκαετίας που θα διακινεί ανοικτή γνώση σε χαρούμενους μαθητές με απελευθερωμένους και δημιουργικούς τους δασκάλους και τους καθηγητές μας. Ίσα δικαιώματα στην ευκαιρία σε κάθε παιδί. Το σχολείο οφείλει να είναι απαιτητικό, τόσο προς τους λειτουργούς του όσο και προς τους μαθητές του. Η απελευθέρωση του δημόσιου σχολείου αποβαίνει σε όφελος των πιο αδύναμων. Αυτή η ισοπέδωση προς τα κάτω που σας αρέσει να αποκαλείτε εκδημοκρατισμό, στερεί από τα παιδιά το βασικό όπλο. Τα εθίζει στην ήσσονα προσπάθεια. Γι'αυτό ζητώ να πάψουν να ακούγονται εύηχα ψέματα που κολακεύουν τα αυτιά αλλά καίνε τα μυαλά. Που ακούστηκε ότι δεν χρειάζεται τάχα να ενισχυθεί η κατάρτιση σε μία χωρα η οποία με ανεργία 15% έχει έλλειψη από εξειδικευμένους και καλοπληρωμένους επαγγελματίες; Κάποιοι συνεχίζουν να μοιράζουν ψεύτικες υποσχέσεις. Οι νέοι δεν ζητούν ελπίδες που σύντομα σβήνουν αλλά προοπτικές που ανάβουν το μέλλον τους. Είναι καιρός κ. Τσίπρα να σοβαρευτείτε και να σταματήσετε να δηλητηριάζετε όσους ακόμα δεν αντέχουν να σας ακούν . Δεν γίνεται να μην υπάρχει μια στοιχειώδης βάση εισαγωγής για τα πανεπιστήμια. Όπως δεν γίνεται να μην έχουν λόγο τα ιδρύματα για τον αριθμό των φοιτητών που θα υποδέχονται».

Τελειώνοντας ο Κυρ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δήλωσε: «Ξανασκεφτείτε αυτή την τόσο άτοπη υπόσχεση ότι δήθεν θα κρατούν οι υποψήφιοι τους βαθμούς τους. Δεν είναι κάτι που αντίκειται στην ακεραιότητα των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι κατάφωρη αδικία των μαθητών του επόμενου χρόνου. Αν θέλετε να είστε συνεπής με ό,τι εννοείτε , τότε τολμήστε το. Προτείνετε τη διατήρηση της ελάχιστης βάσης αλλά να μπαίνουν μόνο όσοι δεν την πιάνουν. Λέτε ότι θα έρθετε αναδρομικά να τους βάλετε στο πανεπιστήμιο από την πίσω πόρτα, όταν γνωρίζετε τα πραγματικά στοιχεία από τα ποσοστά αποφοίτησης ειδικά από μία σειρά από τμήματα με εξαιρετικά χαμηλή βάση εισαγωγής. Όλοι προσποιούμαστε, το παιδί μπήκε στο πανεπιστήμιο, με βάση εισαγωγής με 4 και φτάνει στα 25 να μην μπορεί να αποφοιτήσει. Και πιστεύετε ότι αυτό είναι για το καλό του παιδιού. Αντί να τους κλείνετε με απύθμενο λαικισμό το μάτι, με ψηφοθηρική λογική που ανήκει σε άλλο αιώνα. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το νέο σχολείο. Ζητώ την υποστήριξη όλων. Η δημόσια παιδεία είναι υπόθεση εθνική. Παρά τις αντιπαραθέσεις , θα ζητήσω να χαμηλώσουμε τους τόνους, να ξαναδιαβάσετε το νομοσχέδιο και κάθε ψύχραιμος παρατηρητής μπορεί να διακρίνει το προοδευτικό πνεύμα που το διαπνέει. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πριν αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε ίσως να ακούσετε συμβουλή που διατυπώθηκε πριν από πολλά χρόνια. Ο εμβληματικός ηγέτης της Ιταλικής αριστεράς Ενρίκο Μπεριλικουέρ έλεγε «σύντροφοι είναι ώρα να αναπτύξουμε μια ιδιότητα που μας λείπει. Να ψάχνουμε την αλήθεια που κρύβεται στα λόγια των αντιπάλων μας». Εγώ σας ζητώ ενστικτωδώς να πάψετε να λέτε καληνύχτα όταν οι άλλοι σας λένε καλημέρα».

