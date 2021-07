Life

Ελένη Φουρέιρα: Η νέα αλλαγή στην εμφάνισή της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εντυπωσιακή αλλαγή σε φωτογραφίες στο Instagram.

Η Ελένη Φουρέιρα έχει αποδείξει πως δεν φοβάται τις αλλαγές στην εξωτερική της εμφάνιση, αφού κατά καιρούς έχει δοκιμάσει διάφορα looks στα μαλλιά της, αλλά και στο μακιγιάζ της.

Έτσι στις νέες φωτογραφίες που κοινοποίησε η δημοφιλής τραγουδίστρια στο Instagram την είδαμε να ποζάρει με ένα νέο look τελείως διαφορετικό από αυτό που την έχουμε συνηθίσει.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Σταμάτα: Δραματικές μαρτυρίες κατοίκων στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης: Προφιλακιστέος ο ηθοποιός

Φωτιές: Πέντε Περιφέρειες στο “κόκκινο” την Τετάρτη