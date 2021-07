Κοινωνία

Βύρωνας: φωτιά κοντά σε σπίτια

Σε συναγερμό η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της για τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στο πύρινο μέτωπο.

Ακόμη μία πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην Αττική, σε δασική έκταση στον Βύρωνα, κοντά στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για κατοικίες, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η άλλη πυρκαγιά της Αττικής, σε δασική έκταση στην περιοχή της Σταμάτας Αττικής, κοντά σε κατοικίες.

