Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Από ανακυκλωμένα μπουκάλια οι στολές των Ιαπώνων λαμπαδηδρόμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλαστικές φιάλες ανακυκλώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για τις στολές.

Η οργανωτική επιτροπή των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων στην πρωτεύουσα της Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου προβάλλει το Τόκιο 2020 ως τους πιο «πράσινους» Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν διοργανωθεί ποτέ. Αν και πολλές φωνές μιλούν για ένα απλό «περιβαλλοντικό ξέπλυμα», ας επισημανθεί ότι ακόμη και οι στολές των Ιαπώνων λαμπαδηδρόμων κατασκευάστηκαν από υλικό που προήλθε από ανακύκλωση πλαστικών φιαλών τις οποίες συνέλεξε η Coca-Cola, επίσημος χορηγός των Αγώνων (και ένας από τους κορυφαίους ρυπαντές πλαστικού παγκοσμίως, εδώ και πολλά χρόνια).

Η Tokyo Olympic Association σχεδίασε τις unisex στολές των λαμπαδηδρόμων με θέμα: «Η Ελπίδα Φωτίζει τον Δρόμο μας». Το τμήμα ντιζάιν της Ένωσης, με επικεφαλής τον διευθυντή ολυμπιακού ντιζάιν Daisuke Obana, συνεργάστηκε με τον κολοσσό αναψυκτικών για τη δημιουργία των στολών: πλαστικές φιάλες που συνέλεξε η Coca-Cola ανακυκλώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για μέρος της στολής, στο πλαίσιο που στόχου που έχει τεθεί, δηλαδή της «διοργάνωσης βιώσιμων Αγώνων».

«Έχω ερμηνεύσει τη λαμπαδηδρομία της Ολυμπιακής Φλόγας ως κάτι που συνδέει τους λαμπαδηδρόμους με τις σκέψεις τους με άλλα λόγια κάθε ένας που θα συμμετέχει στη λαμπαδηδρομία και θα έχει διάφορες σκέψεις -και όσον αφορά στους Αγώνες- και η Φλόγα που θα συνδέει αυτές τις σκέψεις» σχολίασε ο Obana.

Όπως και με την Ολυμπιακή Δάδα, η οποία κατασκευάστηκε από οικοδομικά απορρίμματα από τον μεγάλο σεισμό στην ανατολική Ιαπωνία και το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου του 2011, και στις στολές των λαμπαδηδρόμων επιδίωξη της Ένωσης ήταν να συμβάλει η λαμπαδηδρομία στην ίαση των τραυμάτων των θυμάτων και να υμνήσει την πρόοδο που έχει έκτοτε συντελεστεί. Η λαμπαδηδρομία επί ιαπωνικού εδάφους ξεκίνησε τον Μάρτιο στη Φουκουσίμα, τιμώντας τις ζωές που χάθηκαν από τον σεισμό, το τσουνάμι και την πυρηνική καταστροφή εκεί.

«Στην Ιαπωνία, αναφέρονται σε αυτούς τους Αγώνες ως "οι Αγώνες της Ανάκαμψης", άρα η Ολυμπιακή Φλόγα θα ξεκινήσει το ταξίδι της από μια περιοχή που επλήγη από πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Ελπίζω ότι η Ολυμπιακή Φλόγα που μεταφέρεται στη Ιαπωνία θα φέρει μαζί της την ενθάρρυνση και τις σκέψεις ανθρώπων από όλον τον κόσμο» είχε πει ο Daisuke Obana.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Φιλιππίδης: Προφιλακιστέος ο ηθοποιός

Φωτιές: Πέντε Περιφέρειες στο “κόκκινο” την Τετάρτη

Παρίσι: Ληστής με πατίνι άρπαξε λεία 2 εκ. ευρώ από κοσμηματοπωλείο