ΑΑΔΕ: Βαριά πρόστιμα και “λουκέτα” για φοροδιαφυγή

Οδηγίες για τις ποινές που επιβάλλονται σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις δίνει με απόφαση του στους ελεγκτές ο Διοικητής της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένες οδηγίες για τις ποινές (αναστολή λειτουργίας και πρόστιμα) που επιβάλλονται σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις όπως η μη έκδοση αποδείξεων ή η έκδοση παραποιημένων στοιχείων δίνει με απόφαση του στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ ο Διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής.

Αναλυτικότερα, κατ΄ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων νόμου, οι οδηγίες του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορούν και στην περίπτωση άσκησης βίας σε βάρος των ελεγκτών από τους ελεγχόμενους ή την παρεμπόδιση του ελέγχου, προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών

Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και διαπιστώθηκαν παραβάσεις που επισύρουν αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, αναστέλλεται:

Άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσότερων απο 10 παραστατικών πώλησης ή αν η καθαρή αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που εκδόθηκαν χωρίς παραστατικά υπερβαίνει τα 500 ευρώ, Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ανεξαρτήτως αξίας τους.

3. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης σε περίπτωση παρεμπόδισης της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου

Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτών, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναστέλλεται μέχρι έναν μήνα η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του ελεγχόμενου.

Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης.

4. Επιβολή του ειδικού προστίμου και της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης

Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής του ελεγκτή, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. επιβάλλονται σωρευτικά:

ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων και

αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπαίτιου από 2 έως 6 μήνες και από 6 μήνες έως και 3 έτη σε περίπτωση υποτροπής.

5. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης σε περίπτωση παραβίασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών κατά τη διενέργεια κάθε είδους φορολογικού ελέγχου με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης:

Από 2 έως 12 μήνες όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. Από από 3 έως είκοσι 24 μήνες όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα

6. Επιβολή προστίμων αντί για αναστολή λειτουργίας.

Σε ειδικές κατηγορίες υπόχρεων, όπως για παράδειγμα φροντιστήρια, ξενοδοχεία, γραφεία τελετών ή φαρμακεία αντί για λουκέτο η φορολογική νομοθεσία ορίζει την επιβολή προστίμων. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως 1.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από 2.000 έως 2.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Σε περίπτωση υποτροπής τα παραπάνω πρόστιμα αυξάνονται αντίστοιχα από 2.501 ευρώ έως 3.500 ευρώ και από 3.501 έως 5.000 ευρώ ( διπλογραφικά).

