Υπουργείο Εργασίας: Υψηλότερες επικουρικές με το νέο νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής μετά τις θερινές διακοπές.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το νομοσχέδιο «ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά» εισάγεται προς συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής μετά τις θερινές διακοπές.

Η μεταρρύθμιση του συστήματος Επικουρικής Ασφάλισης είναι μια μεταρρύθμιση για τους νέους, που επιχειρεί να ανατρέψει την πεποίθηση των περισσοτέρων ότι «δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη», σημειώνουν στο υπουργείο Εργασίας. Το νέο σύστημα θα λειτουργεί ως εξής: αντί ενός γενικού «κορβανά» για τις επικουρικές, στον οποίο βάζουν οι εργαζόμενοι τις εισφορές τους για τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων, υιοθετείται βαθμιαία η λογική του «ατομικού κουμπαρά» για τον κάθε νέο που θα συμμετάσχει στο νέο σύστημα. Αντί δηλαδή οι εισφορές των νέων να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή της επικουρικής σύνταξης των σημερινών συνταξιούχων, θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται, δημιουργώντας ένα αποθεματικό, από το οποίο θα πληρωθούν οι μελλοντικές τους συντάξεις.

Οι εισφορές που πληρώνει ο κάθε νέος εργαζόμενος θα πηγαίνουν στη δική του σύνταξη, η οποία θα υπολογίζεται στη βάση του σωρευμένου ποσού εισφορών και αποδόσεων. Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα παραμένει ως έχει. Δηλαδή 6,5% μέχρι τα μέσα του 2022 και 6% από εκεί και πέρα για τους μισθωτούς και βάσει ασφαλιστικής κλάσης για τους αυτοαπασχολούμενους.

Το αποθεματικό θα το διαχειρίζεται ένα νέο δημόσιο ταμείο, το ΤΕΚΑ, που θα επενδύει τις αποταμιεύσεις. Θα υπάρχουν και τρία επενδυτικά προφίλ, μεταξύ των οποίων θα διαλέγει ο ασφαλισμένος: το «συντηρητικό, το «ισορροπημένο» και το «επιθετικό», με δυνατότητα αλλαγής ανά πενταετία. Το σύστημα αυτό ισχύει σε προηγμένες χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία, η Ολλανδία και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε επικουρικές συντάξεις μεγαλύτερες από 43% μέχρι 68%, αναφέρουν οι αρμόδιοι.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις μελέτες και τις προβολές που έχουν γίνει, η μηνιαία επικουρική σύνταξη εργαζόμενου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό (650 ευρώ) και διαθέτει 40 χρόνια ασφάλισης διαμορφώνεται με το υφιστάμενο σύστημα στα 153 ευρώ. Με το νέο κεφαλαιοποητικό σύστημα η σύνταξη μπορεί να ανέλθει στα 219 ευρώ, να αυξηθεί δηλαδή κατά 43%, με αποδόσεις ίσες με τον μέσο όρο των κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Μπορεί μάλιστα να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, στα 257 ευρώ (+68% σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα) εάν επιτευχθούν αποδόσεις ίσες με τη μέση ετήσια απόδοση των αποθεματικών του ΕΦΚΑ που διαχειρίζεται το Μικτό Αμοιβαίο Κεφαλαίο της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Το υφιστάμενο εξολοκλήρου διανεμητικό σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά όταν πολλοί εργαζόμενοι χρηματοδοτούν με τις εισφορές τους τις συντάξεις λίγων συνταξιούχων. Αυτό ίσχυε στο παρελθόν, αλλά όχι πια. Με το νέο νομοσχέδιο οι νέοι ασφαλισμένοι θα έχουν έλεγχο πάνω στη σύνταξή τους και το ύψος της, όπως επαναλαμβάνουν στο υπουργείο Εργασίας. Με το νέο σύστημα οι αποταμιεύσεις αναμένεται να αυξηθούν και με αυτό τον τρόπο θα γίνουν παραπάνω επενδύσεις και θα ενισχυθεί τελικά η ανάπτυξη.

Η νέα επικουρική παραμένει δημόσια, τονίζουν στο υπουργείο Εργασίας και σημειώνουν: "Η αντιπολίτευση μιλά για «ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης», πράγμα απολύτως ψευδές. Μιλά για «τζόγο» με τα χρήματα των ασφαλισμένων. Αναρωτιόμαστε πού τον ανακάλυψε. Τζόγος θα υπήρχε αν κινδύνευαν οι αποταμιεύσεις των ασφαλισμένων". Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει διπλή δικλείδα ασφαλείας προκειμένου οι μελλοντικοί συνταξιούχοι να λάβουν τις εισφορές που θα καταβάλλουν αλλά και να μην κινδυνεύσουν οι σημερινές συντάξεις".

