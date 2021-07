Κοινωνία

Φωτιά στην Σταμάτα: εκκενώνονται οικισμοί - φόβοι για τα σπίτια (εικόνες)

Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει το πύρινο μέτωπο. Ενεργοποιείται το 112. Οι φλόγες "γλείφουν" σπίτια.

Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά που ξέσπασε στη Σταμάτα Αττικής, ενώ δόθηκε εντολή να εκκενωθεί ο οικισμός "Γαλήνη".

Σύμφωνα μάλιστα με τον Δήμαρχο Διονύσου, κ. Καλαφατέλη, ενεργοποιήθηκε το 112 προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες. Όπως είπε στον ΑΝΤ1, απαιτείται άμεση ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι φλόγες "γλείφουν" σπίτια.

Συγκεκριμένα το μήνυμα από το 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Σταμάτας και Ροδόπολης Αττικής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών. Το μήνυμα αναφέρει τα εξής: «Αν βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή Σταμάτας και Ροδόπολης Αττικής παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

"Απευθύνεται έκκληση στους κατοίκους να αποφύγουν για τις τις άσκοπες μετακινήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των συνεργείων κατάσβεσης και να τεθεί σε έλεγχο η πυρκαγιά το συντομότερο δυνατό" αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Διονύσου.

Ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι των περιοχών Σταμάτα, Ροδόπολη, Εκάλη, Δροσιά και Διόνυσος να κλείσουν τις καμινάδες, τα παράθυρα και τις πόρτες ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτες στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 68 πυροσβέστες με 22 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Σημαντική είναι η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές πυροσβέστες. Την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ενώ κλιμάκιο της ΔΑΕΕ μεταβαίνει για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

«Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μην φτάσουν οι φλόγες σε κατοικίες του οικισμού "Γαλήνη". Τις προσπάθειες δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν πλέον έως και τα 6 μποφόρ», τονίζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Σημειώνεται, ότι, λόγω της πυρκαγιάς, η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην οδό Μακαρίου, από τη λεωφόρο Δροσιάς - Σταμάτας, στην οδό Αγίου Ιωάννου, από την Κωνσταντινουπόλεως, στην οδό Αλωνίων και στη λεωφ. Ροδοπόλεως, στη συμβολή της με την λεωφ. Δροσιάς - Σταμάτας.

Ακόμη μία πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην Αττική, σε δασική έκταση στον Βύρωνα, κοντά στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για κατοικίες, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.









