Τσίπρας: Θα καταργήσω την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Βουλής.

Ιδεοληψία, αλαζονεία και άγνοια του ελληνικού Πανεπιστημίου, καταλόγισε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας και τον κάλεσε να αναστείλει έστω και την τελευταία στιγμή, έστω για τη φετινή χρονιά, την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Είπε ο κ. Τσίπρας απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό: «Πέρα από το ότι κάνετε deals με ιδιωτικά συμφέροντα έχετε μία ιδιαίτερη εχθρότητα στη νεότητα. Βάζετε κόφτη στα ΑΕΙ, κάνετε προσλήψεις αστυνομικών αντί για καθηγητές στα δημόσια Πανεπιστήμια, κάνετε στιγματισμό των νέων για την πανδημία, ξύλο στις πλατείες, δίνετε αύξηση ένα κουλούρι, 0,50 λεπτά την ημέρα, που αφορά και τους νέους. Και αν έχεις γνωριμίες ρουσφέτια προχωράς, και φτιάχνετε ένα κράτος με γκόλντεν μπόις στις ΔΕΚΟ».

Συνεχίζοντας την επίθεση ανέφερε: «Έχετε τυφλωθεί από την αλαζονεία της εξουσίας, και από αυτούς που σας κολακεύουν, που σας λένε ότι καλπάζετε, ότι είσαστε ο μεγαλύτερος, ότι θα κερδίσετε όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές... Σας καλώ, μαζί με χιλιάδες εκπαιδευτικούς και γονείς, έστω αυτήν την ύστατη στιγμή να καταργήσετε την διάταξη και να σεβαστείτε τους κόπους και τις θυσίες των υποψηφίων και των οικογενειών τους μετά από την τόσο δύσκολη χρονιά που περάσαμε».

Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι με το που θα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση της χώρας, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα καταργηθεί και πρόσθεσε: «Εμείς έχουμε ευθύνη για να δημιουργήσουμε προσδοκίες και ελπίδες και να επανέλθει η Δικαιοσύνη. Λέμε σήμερα ότι η αποκατάσταση μίας αδικίας δεν είναι λαϊκισμός αλλά κράτος δικαίου».

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πολιτικές εξελίξεις τη χρονιά που έρχεται θα είναι ραγδαίες και προσέθεσε ότι εφόσον γίνουν εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ τις κερδίσει και σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αποκατάσταση της αδικίας. Συγκεκριμένα ανέφερε: Για να θεραπεύσουμε τις φετινές αδικίες η δική μας κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εξής ρύθμιση:

Θα ανοίξει παράλληλο μηχανογραφικό ειδικά για τους υποψηφίους που δεν έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο το 2021 λόγω της ΕΒΕ. Τα Τμήματα που πλέον θα είναι προσβάσιμα μέσω του ειδικού μηχανογραφικού σε αυτούς τους υποψήφιους είναι όσα δεν τους ήταν προσβάσιμα λόγω ΕΒΕ το 2021. Τα μόρια με τα οποία θα διεκδικήσουν πρόσβαση σε αυτά τα Τμήματα είναι τα μόρια που συνέλεξαν το 2021.

Θα σεβαστούμε τον αριθμό των συνολικών θέσεων που διέθεσε η κυβέρνησή σας για το 2021. Δηλαδή τις 77.415 θέσεις. Όμως δεν θα αφήσουμε ούτε μία θέση κενή. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από τις αποφάσεις των ιδρυμάτων για να κόψουμε νέες και νέους και αντί για 77.500 θέσεις να δώσουμε, όπως κάνετε εσείς, 50 ή 60 χιλιάδες θέσεις. Αφού η Πολιτεία κρίνει ότι οι θέσεις πρέπει να είναι 77.500 θα είναι 77.500. Εμείς δεν κλέβουμε στο ζύγι! Δεν θα κλέψουμε από τα νέα παιδιά ούτε μία θέση!

Άρα λοιπόν: Τον Ιούλιο του 2022 ανοίγει παράλληλο ειδικό μηχανογραφικό αποκλειστικά για υποψηφίους του 2021, οι οποίοι στο μηχανογραφικό που άνοιξε τον Ιούλιο του 2021 δεν είχαν πρόσβαση σε κάποια Τμήματα λόγω ΕΒΕ και δεν εισήχθησαν σε κανένα Τμήμα. Συμπληρώνουν το νέο ειδικό μηχανογραφικό επιλέγοντας Τμήματα με σειρά προτίμησης.

αυτόχρονα, για τους υποψήφιους που εισήχθησαν αλλά έπεσαν θύματα των στρεβλώσεων της ΕΒΕ και των συντελεστών βαρύτητας, θα παρέχεται δυνατότητα μεταγραφής σε ομοειδές τμήμα εφόσον τα συνολικά μόρια εισαγωγής του υποψηφίου είναι περισσότερα από αυτά του τελευταίου εισακτέου στο τμήμα που θέλει να μεταγραφεί.

Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε ότι «είναι μια πράξη προληπτικής αποκατάστασης της δικαιοσύνης. Είναι δίκαιο και θα γίνει πράξη» και θύμισε: «Όταν ο κ. Μητσοτάκης το 2014, μέσα από την περίφημη αξιολόγηση, απέλυε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, είχαμε δεσμευτεί ότι θα αλλάξουμε τον νόμο και θα προσλάβουμε πίσω τα άτομα αυτά. Και αυτό ακριβώς πράξαμε τον Φεβρουάριο του 2015, μόλις αναλάβαμε την κυβέρνηση. Το ίδιο, λοιπόν, θα κάνουμε και τώρα, για τις περιπτώσεις των χιλιάδων νέων που έμειναν εκτός πανεπιστημίων λόγω του απαράδεκτου συστήματος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και θα αποκαταστήσουμε την μεγάλη αυτή αδικία».

Κλείνοντας απευθύνθηκε «σε όλες και όλους που παρά τις μεγάλες θυσίες και προσπάθειες δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια μας: Δεν αποτύχατε. Μην το θεωρήσετε σαν μία προσωπική ήττα. Είστε, δυστυχώς, θύματα ενός εκδικητικού συστήματος που δεν έχει βασιστεί σε καμία ακαδημαϊκή μελέτη. Είστε θύματα μιας φανατισμένης και εμμονικής κυβέρνησης που νομίζει ότι διαλύοντας τη δημόσια παιδεία, θα εκδικηθεί τους πολιτικούς της αντιπάλους».

Δευτερολογία Τσίπρα

«Είσαστε ιδεοληπτικός και εμμονικός, είσαστε μία μειοψηφία της μειοψηφίας, ενώ εμείς έχουμε ευθύνη να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη" είπε ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στην κατηγορία για λαϊκισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και την υπουργό Παιδείας για «ψέμα και σνομπισμό» στην αντιμετώπιση των μαθητών που κόπηκαν με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Απαντώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι τα επιχειρήματά του για το ποσοστό των αποφοίτων των ελληνικών Πανεπιστημίων δεν ευσταθούν. Παρέθεσε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για να υποστηρίξει ότι το ποσοστό αποφοίτων τα τελευταία χρόνια είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, για τις ηλικίες 18-24 ετών, ενώ, όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε στοιχεία που αφορούσαν εισακτέους παλαιοτέρων ετών και αντίστοιχα μεγαλύτερες ηλικίες.

«Το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας και προσέθεσε ότι το πρόβλημα είναι ότι οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό. «Εμείς παλεύουμε όχι να κόβονται οι νέοι από τις σχολές αλλά να εισάγονται και να κάνουν καλές σπουδές"» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ σημείωσε ότι η ΕΕ θέλει αύξηση του ποσοστού των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «εσείς έρχεστε να κάνετε δίχως επιχειρήματα τα αντίθετα».

