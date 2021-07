Κοινωνία

Φωτιά στην Σταμάτα: το μήνυμα από το 112 στους κατοίκους (εικόνες)

Ενεργοποιήθηκε το 112 λόγω της δασικής πυρκαγιάς. Μήνυμα και στους κατοίκους της Δροσιάς και της Εκάλης να κλείσουν πόρτες και παράθυρα!

Ενεργοποιήθηκε το 112 λόγω της δασικής πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή Σταμάτας και Ροδόπολης Αττικής.

Συγκεκριμένα μήνυμα μέσω του 112 έστειλε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Σταμάτας και Ροδόπολης Αττικής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Το μήνυμα αναφέρει τα εξής: «Αν βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή Σταμάτας και Ροδόπολης Αττικής παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

Ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι των περιοχών Σταμάτα, Ροδόπολη, Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσος να κλείσουν τις καμινάδες, τα παράθυρα και τις πόρτες ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτες στο εσωτερικό του σπιτιού.

Ο δήμαρχος Διονύσου Γ. Καλαφατέλης δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι δόθηκε εντολή να εκκενωθεί ήδη ένας οικισμός «Γαλήνη», την ώρα που η φωτιά κινείται προς τον Διόνυσο.

Έκανε μάλιστα έκκληση για περισσότερα εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις, λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο σημείο, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

