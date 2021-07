Πολιτική

Γεννηματά: αποσπασματικό το νομοσχέδιο για την Παιδεία

Τόνισε ότι το Κίνημα Αλλαγής θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο επί της αρχής ωστόσο θα ψηφίσει άρθρα που επαναφέρουν ρυθμίσεις που είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.

Οξεία ήταν η κριτική της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τη νέα δομή στη διοίκηση της Εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα επέκρινε έντονα την κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας και την επέκταση του εμβολιασμού, κάνοντας λόγο για διχαστική τακτική απέναντι στους πολίτες αντί να γίνει καμπάνια ενημέρωσής και πειθούς τους. «Είναι λανθασμένοι οι χειρισμοί σας, αγνοήσατε τις προτάσεις μας, καλλιεργείτε τον εφησυχασμό και κάνετε τα ίδια λάθη», τόνισε η Φώφη Γεννηματά και προσέθεσε: «Το δικό μας μήνυμα στην καμπάνια που ξεκινήσαμε είναι: Ακούμε τους επιστήμονες. Νοιάζομαστε - Εμβολιαζόμαστε».

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ χαρακτήρισε «αποσπασματικό» το νομοσχέδιο για τη Παιδεία και «δείγμα της συντηρητικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση». «Έχουμε αντιμεταρρύθμιση με τη δημιουργία κομματικού στρατού. Πρόκειται για μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για τη αναβάθμιση της Παιδείας. Τίθεται υπό αυταρχικό και ασφυκτικό υπερσυγκεντρωτικό έλεγχο», τόνισε η κυρία Γεννηματά κι έθεσε το ερώτημα: «Πού είναι η αξιοκρατία;» .

Επέκρινε την κυβέρνηση ότι απέφυγε τη συνεννόηση για άλλη μια φορά και μίλησε για προχειρότητες που δεν προωθούν τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η Παιδεία. «Κάθε νομοθεσία, κάθε υπουργική απόφαση, έχει ένα σταθερό μοτίβο. Την επιβολή και τον έλεγχο. Τη συμμόρφωση. Η ψηφιακή επανάσταση απαιτεί αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο σύστημα εκπαίδευσης, ώστε να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους νέους ανθρώπους, “πάνω και κάτω από το ποτάμι”. Αλλαγές που έπρεπε να αποτελούν την συνέχεια και την προσαρμογή στις σύγχρονες εξελίξεις των μεγάλων θεσμικών μεταρρυθμίσεων των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Εσείς όμως πάτε με την όπισθεν ολοταχώς. Κυριαρχούν αντιλήψεις παλιές, ξεπερασμένες, βαθιά αυταρχικές. Ταυτόχρονα με την ανικανότητα και την αναποτελεσματικότητα όπως φάνηκε μέσα στην πανδημία», είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Τόνισε ότι το Κίνημα Αλλαγής θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο επί της αρχής ωστόσο θα ψηφίσει άρθρα που επαναφέρουν έστω και με ελλειμματικό τρόπο ρυθμίσεις που είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ το 2011. «Όταν λέμε ότι είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, το εννοούμε. Όμως οφείλουμε να τονίσουμε ότι για μας αξιολόγηση πέρα από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σημαίνει και

αξιολόγηση προγραμμάτων, δομών και στελεχών.

διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης, με στόχο την βελτίωση της σχολικής λειτουργίας.

εφαρμογή ενός συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης για την ενίσχυση της παρεχόμενης παιδείας.

Εμείς θεωρούμε την αξιολόγηση ως ένα μέσο για να πετύχουμε εκπαιδευτικούς στόχους», υπογράμμισε η κυρία Γεννηματά.

Ζήτησε την ενανασύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και έθεσε επιτακτικά το ερώτημα πώς θα ανοίξουν τα σχολεία τη νέα χρονιά. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ πρότεινε την ολοκλήρωση των εμβολιασμών των εκπαιδευτικών και των μαθητών κι όπου είναι εφικτό να αποφευχθεί ο συνωστισμός με νέες αίθουσες διδασκαλίας. Επισήμανε ταυτόχρονα την ανάγκη να ενισχυθεί η διδασκαλία με ειδικά προγράμματα για να καλυφθούν τα μαθησιακά κενά ώστε να μην γίνουν μαθησιακό έλλειμμα.

