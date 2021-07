Κοινωνία

ΗΣΑΠ: Εκτός λειτουργίας το τμήμα Πειραιάς - Φάληρο

Συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση των δρομολογίων, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί.



Συνεχίζονται οι εργασίες από τα τεχνικά συνεργεία της ΣΤΑΣΥ για την αποκατάσταση των δρομολογίων στο δίκτυο της Γραμμής 1 του Μετρό (πρώην ΗΣΑΠ), λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε, νωρίς το πρωί, μεταξύ των σταθμών Πειραιάς-Φάληρο και τις φθορές που αυτή προκάλεσε σε καλωδιώσεις ηλεκτροδότησης και σηματοδότησης.

Η κυκλοφορία, μετά την φωτια, στη Γραμμή 1 του Μετρό, γίνεται πλέον στο τμήμα «Φάληρο - Κηφισιά», με μετεπιβίβαση των επιβατών στο σταθμό «Ταύρος» σε άλλο συρμό.

Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ έχει εκτάκτως δρομολογήσει λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής 500 από Πειραιά (πλατεία Καραϊσκάκη) μέχρι το Φάληρο. Επίσης, οι επιβάτες που μετακινούνται από και προς Πειραιά μπορούν να χρησιμοποιούν τις εξής γραμμές: 040 Πειραιάς - Σύνταγμα, 130 Πειραιάς - Νέα Σμύρνη, 217 Πειραιάς - Αγ. Δημήτριος - Στ. Δάφνη, 218 Πειραιάς - Στ. Δάφνη, 229 Πειραιάς - Αγ. Δημήτριος - Στ. Δάφνη, Α1 Πειραιάς - Βούλα και Β1 Πειραιάς - 'Ανω Γλυφάδα.

