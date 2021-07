Οικονομία

Επιδότηση παγίων δαπανών - ΚΥΑ: Μέχρι 4 Αυγούστου οι αιτήσεις

Ενεργοποιείται η δεύτερη φάση του μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών. Αναλυτικά τι προβλέπει η ΚΥΑ.



Ενεργοποιείται η Β΄ φάση του μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις, μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ808/23-07-2021 (ΦΕΚ 3354/Β΄/26-07-2021) «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος κατά την Α΄ φάση του μέτρου και πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στη σχετική ΚΥΑ. Σκοπός του καθεστώτος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους, για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που καθίστανται πληρωτέες από 1.7.2021 έως 31.12.2021. Κατά την αίτηση οι επιχειρήσεις δηλώνουν το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές και το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση δύναται να χορηγηθεί είτε βάσει του σημείου 3.12, είτε βάσει του σημείου 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση χορήγησης με το 3.1, το ανώτατο όριο σώρευσης όλων των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί με βάση το 3.1 ανέρχεται σε 1,8 εκατ. ευρώ ή 270.000 ευρώ για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή 225.000 για τον πρωτογενή γεωργικό τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020, σε σχέση με το 2019, και για τις υποκείμενες σε ΦΠΑ την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο σύμφωνα με το τμήμα 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου, εφόσον τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους 2020 είναι μικρότερα κατά τουλάχιστον 30% από το σύνολο εξόδων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους πωληθέντων, ανεξαρτήτως της μείωσης του κύκλου εργασιών τους ή των εσόδων τους.

Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό 20% επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει κατά την περίοδο αναφοράς. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα με βάση το Τμήμα 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της ζημίας προ φόρων της επιχείρησης και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων το 90% της ζημίας προ φόρων, με την εξαίρεση των εταιρειών ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το όριο αυτό.

Για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70%, και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων το 90%, της ζημίας προ φόρων της περιόδου Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου.

Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν την ενίσχυση με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, υποβάλλουν, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, βεβαίωση λογιστή και νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης, και στην περίπτωση που υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή στη βάση των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων που καλύπτουν την περίοδο ενίσχυσης, όπου βεβαιώνεται η ζημία προ φόρων της επιχείρησης για την περίοδο Απριλίου έως Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου.

Όπως είχε ήδη σημειωθεί από την αρχική ανακοίνωση του μέτρου, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) έως τις 4 Αυγούστου 2021. Η σχετική εφαρμογή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός της ημέρας.

