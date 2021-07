Πολιτική

Βουλή: “Μάχη” για τις αλλαγές στην Παιδεία

Σε υψηλούς τόνους, με αιχμές και "καρφιά", η συζήτηση στην Βουλή για το νομοσχέδιο για την Παιδεία.





«Όταν αγωνιζόμαστε να πείσουμε συμπολίτες μας να εμβολιαστούν, δεν διχάζουμε τους πολιτες. Χρησιμοποιούμε τον ορθό λόγο και την επιστημονική γνώση. Είναι διχαστική πολιτική αυτή;» δήλωσε στην δευτερολογία του στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για «την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών», ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στην πρόεδρο του ΚΙ.ΝΑΛ Φώφη Γεννηματά και συνέχισε λέγοντας:

«Η επιφυλακτικότητα με τους εμβολιασμούς είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Έχουμε συμπολίτες μας που είναι επι της αρχής αρνητών και άλλους που διστάζουν. Είναι μεγάλη προσπάθεια να πείσουμε με σημαντικότερο επιχείρημα ότι το 4ο κύμα αφορά σχεδόν αποκλειστικά τους ανεμβολίαστους. Κάνω και σήμερα έκκληση στους συμπολιτές μας να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Για να προστατεύσουν πέρα και πάνω από όλα τους εαυτούς τους. Η μετάλλαξη Δέλτα είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Η επιχειρηματολογία υπέρ της κοινωνικής ευθύνης δεν συνιστά διχαστική πολιτική. Θα ήταν καλό αν είχαμε τελειως ξεκάθαρες θέσεις αντί κάποιοι να προσπαθούν να τσαλαβουτούν στα θολά νερά της σύγχυσης».

Απευθυνόμενος στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε:«Λυπάμαι κ. Τσίπρα γιατί κάνατε πίσω στο ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους στις μονάδες φροντιδας ηλικιωμένων. Το να προσπαθείτε να εισάγετε την έννοια της υποχρεωτικής προεραιτικότητας, πατάτε σε δύο βάρκες. Όταν θέλετε να αρέσετε σε όλους, τελικά δεν θα αρέσετε σε ».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος και πάλι στον κ.Τσίπρα σημείωσε: «Να ενημερώσω κ. Τσίπρα ότι έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν απαραίτητες για να προσμετρηθεί ο βαθμός τους στο απολυτήριο. Όλοι όσοι ζούμε την ελληνική πραγματικότητα έχουμε αίσθηση της προσπάθειας που το σύστημα πανελλαδικών συνεπάγεται για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Παραμένει σύστημα βαθιά αντικειμενικό και βαθιά αξιοκρατικό. Αρκεί να ρίχνει κανείς μια ματιά στο προφίλ των επιτυχόντων για να διαπιστώσει τη ευρεία κοινωνική και γεωγραφική διαστρωμάτωση, η είσοδος δεν είναι ταυτισμένη με συγκεκριμένα οικονομικά χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση για την ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι καλό που γίνεται. Η απόφασή μας δεν είναι μια δημοφιλής απόφαση, έχει και πολιτικό κόστος, είναι μια δυσάρεστη απόφαση. Πράγματι έχει αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός που μπαίνουν. Όμως είναι επιβεβλημένη όχι μονο γιατι αποτέλεσε μέρος του προεκλογικού μας προγράμματος. Τίποτα δεν πρέπει να σας είναι ξένο. Η ΝΔ είναι συνεπής με όσα είχε δεσμευτεί να κάνει. Είπατε κ. Τσίπρα ότι είμαστε στο μέσο όρο της ΕΕ στους απόφοιτους πανεπιστημίων και φοιτητές. Είναι λάθος. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat είμαστε τελευταίοι και πρώτοι μετά την Τουρκία στον αριθμό των φοιτητών. Το ερώτημα είναι αν αυτό είναι καλό για την κοινωνία και αν είναι καλό για τους φοιτητές».

Τσίπρας: Είστε ιδεοληπτικός και εμμονικός

«Είσαστε ιδεοληπτικός και εμμονικός, είσαστε μία μειοψηφία της μειοψηφίας, ενώ εμείς έχουμε ευθύνη να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη" είπε ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στην κατηγορία για λαϊκισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και την υπουργό Παιδείας για «ψέμα και σνομπισμό» στην αντιμετώπιση των μαθητών που κόπηκαν με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Απαντώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι τα επιχειρήματά του για το ποσοστό των αποφοίτων των ελληνικών Πανεπιστημίων δεν ευσταθούν. Παρέθεσε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για να υποστηρίξει ότι το ποσοστό αποφοίτων τα τελευταία χρόνια είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, για τις ηλικίες 18-24 ετών, ενώ, όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε στοιχεία που αφορούσαν εισακτέους παλαιοτέρων ετών και αντίστοιχα μεγαλύτερες ηλικίες.

«Το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας και προσέθεσε ότι το πρόβλημα είναι ότι οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό.

«Εμείς παλεύουμε όχι να κόβονται οι νέοι από τις σχολές αλλά να εισάγονται και να κάνουν καλές σπουδές"» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ σημείωσε ότι η ΕΕ θέλει αύξηση του ποσοστού των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «εσείς έρχεστε να κάνετε δίχως επιχειρήματα τα αντίθετα».

Γεννηματά: Αντί για μεταρρύθμιση, έχουμε μια αντιμεταρρύθμιση με τη δημιουργία κομματικού στρατού

Οξεία ήταν η κριτική της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τη νέα δομή στη διοίκηση της Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα έντονα επέκρινε την κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας και την επέκταση του εμβολιασμού, κάνοντας λόγο για διχαστική τακτική απέναντι στους πολίτες αντί να γίνει καμπάνια ενημέρωσής και πειθούς τους. «Είναι λανθασμένοι οι χειρισμοί σας, αγνοήσατε τις προτάσεις μας, καλλιεργείτε τον εφησυχασμό και κάνετε τα ίδια λάθη», τόνισε η Φώφη Γεννηματά και προσέθεσε: «Το δικό μας μήνυμα στην καμπάνια που ξεκινήσαμε είναι: Ακούμε τους επιστήμονες. Νοιάζομαστε - Εμβολιαζόμαστε»

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ χαρακτήρισε «αποσπασματικό» το νομοσχέδιο για τη Παιδεία και «δείγμα της συντηρητικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση». «Έχουμε αντιμεταρρύθμιση με τη δημιουργία κομματικού στρατού. Πρόκειται για μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για τη αναβάθμιση της Παιδείας. Τίθεται υπό αυταρχικό και ασφυκτικό υπερσυγκεντρωτικό έλεγχο», τόνισε η κυρία Γεννηματά κι έθεσε το ερώτημα: «Πού είναι η αξιοκρατία;» .

Κουτσούμπας: νομοσχέδιο-μνημείο σκοταδισμού

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην σημερινή του ομιλία στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την Παιδεία ανέφερε ότι αντί η κυβέρνηση να ενδιαφέρεται για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια από τον Σεπτέμβριο, την «έπιασε πρεμούρα για το πώς θα υποβαθμίσει και θα εμπορευματοποιήσει παραπέρα την Παιδεία και πώς θα βάλει νέους ταξικούς φραγμούς».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση προωθεί με το νομοσχέδιο «την πραγματική κατάληψη του δημόσιου σχολείου από τον κάθε τυχάρπαστο ιδιώτη, από τον κάθε επιχειρηματία- χορηγό, από τις αμφιλεγόμενες ΜΚΟ».

Προσέθεσε ότι τα παιδιά του λαού αντιμετωπίζονται ως «άψυχοι αριθμοί αντιδραστικών στατιστικών» και υπογράμμισε ότι «τα παιδιά του ελληνικού λαού δεν θα γίνουν καύσιμη ύλη για τα σχέδιά σας, για τις ορέξεις του ΣΕΒ, του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όνομα των οποίων πίνουν νερό όλοι οι κυβερνώντες».

Βελόπουλος: Έ χετε κάνει εγκλήματα με τα σχολικά βιβλία

«H αποστολή του σύγχρονου εκπαιδευτικού και του σύγχρονου σχολείου, δεν είναι να εκχερσώνει ζούγκλες αλλά να αντρεύει ερήμους. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 και μετά, κάθε 6 μήνες φέρνουν και ένα νομοσχέδιο για την παιδεία. Αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι πως το ένα είναι χειρότερο από το άλλο. Ένα χρόνο πριν είχατε φέρει άλλο νομοσχέδιο με τίτλο “ αναβάθμιση σχολείου”. Σας ρωτώ: Τι άλλαξε;» , ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας για την «αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών».

Συνεχίζοντας ο κ. Βελόπουλος άσκησε κριτική για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων και υποστήριξε ότι σε αυτά υπάρχουν κείμενα «που στέλνουν λάθος μηνύματα στα παιδιά». «Αντί να διορθώσετε αυτά, σήμερα φέρνετε ένα νέο νομοσχέδιο με το οποίο δημιουργείτε νέες θέσεις εργασίας για συμβούλους και επόπτες», ανέφερε.

«Έχετε κάνει εγκλήματα με τα βιβλία», συνέχισε ο κ. Βελόπουλος. «Βλέπω εδώ βιβλίο που λέει “ παίζω με τον Φροίξο και μαθαίνω το σώμα μου”. Τι σημαίνει αυτό; Και μιλάμε για βιβλίο που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού. Σε άλλο βιβλίο λέτε ότι η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο και εμείς κρυφτήκαμε στο υπόγειο. Αυτό μαθαίνετε τα παιδιά; Λέει ο πατέρας στον γιο “ από σήμερα θα γίνεις άντρας” και ο γιός απαντά “ δεν θέλω να γίνω άντρας”. Πού είναι η αναφορά στους αγώνες εναντίον του φασισμού του Μουσολίνι;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το θέμα της αξιολόγησης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε πως συμφωνεί «ότι πρέπει να γίνεται αξιολόγηση σε όλους τους τομείς, αλλά εν πάση περιπτώσει να μαζευτούμε όλα τα κόμματα και να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με το τι σημαίνει αξιολόγηση και πώς μπορεί να γίνει καλύτερα».

«Μιλάτε για δυνατότητα επιλογής των διδακτικών βιβλίων σε κάθε σχολείο», είπε, διερωτώμενος «δηλαδή, άλλα βιβλία θα χρησιμοποιούνται σε ένα σχολείο και άλλα σε άλλο;», και συνέχισε: «Επίσης, μιλάτε για συνεργασία με τρίτους φορείς. Τι εννοείτε; Μήπως εννοείτε τις ΜΚΟ που θα κάνουν μαθήματα στα παιδιά μας για το πόσο καλοί είναι οι παράνομοι μετανάστες; Με άλλο άρθρο προχωρείτε στην κατάργηση όλων των εκκλησιαστικών σχολείων και βάζετε όριο 120 μαθητών σε εκκλησιαστικά γυμνάσια. Δηλαδή τα κλείνετε. Ακόμα, επιτρέπετε την εγγραφή μαθητών ακόμα και όταν δεν έχουν πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό;».

Τέλος ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στο θέμα της πανδημίας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πέτυχε τον διχασμό των Ελλήνων» και τον πρωθυπουργό πως «ενοχοποιεί τους άλλους για τις δικές του αποτυχίες».

