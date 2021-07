Οικονομία

Κορονοϊός: Στη Βουλή η ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίας

Στη Βουλή σήμερα η τροπολογία για τη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας σε 36 άτοκες ή 72 χαμηλότοκες δόσεις. Ποιες άλλες ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις περιλαμβάνονται.

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή απο το υπουργείο Οικονομικών η τροπολογία με τις διατάξεις για τη νέα ρύθμιση των οφειλών της πανδημίας σε 36 άτοκες ή 72 χαμηλότοκες δόσεις, για τη διατήρηση της έκπτωσης του 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος και τον μήνα Αύγουστο, για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6% για τους απινιδωτές και την επέκταση έως και τον Ιούνιο του 2022 του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων.

Αυτό προκύπτει από δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στον ΣΚΑΙ. Όπως είπε «στη σημερινή τροπολογία θα περιλαμβάνεται και διάταξη για τη ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν μέσα στην περίοδο της πανδημίας για το τμήμα της κοινωνίας το οποίο αποδεδειγμένα έχει πληγεί με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ, αλλά και τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έκαναν δήλωση Covid, τους ανέργους που εγγράφηκαν στον ΟΑΕΔ και τους εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή ή στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Ο Χρ. Σταϊκούρας διευκρίνισε μάλιστα ότι «η ρύθμιση για τα κορονοχρέη προβλέπει ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ για οφειλές μέχρι 1.000 ευρώ και 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ» και «θα αφορά στο διάστημα από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Ιούλιο του 2021, όχι όμως τον φόρο εισοδήματος που θα καταβάλουν οι πολίτες από δω και πέρα, ούτε τον ΕΝΦΙΑ που έχουν να καταβάλουν».

Οι διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την έκπτωση του 3% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος μαζί με τη υπαγωγή των απινιδωτών στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% και την επέκταση του συντελεστή 13% στα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων μέχρι τις 30-6-2022, όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών θα κατατεθούν στη Βουλή σήμερα για να συζητηθούν την Πέμπτη.

Ο Χρ. Σταϊκούρας τοποθετήθηκε αρνητικά στο αίτημα λογιστών και φορέων για παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ανέφερε ότι υποβάλλονται πάνω από 100.000 δηλώσεις κάθε μέρα, αριθμός που κρίνεται ικανοποιητικός. Υπογράμμισε επίσης ότι έως χθες το βράδυ από τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων, προκύπτει ότι το 52% της κοινωνίας δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο και το 17% έχει επιστροφή. «Άρα το 70% της κοινωνίας δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ» τόνισε.

