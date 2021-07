Κοινωνία

Φωτιά στη Σταμάτα: Οι φλόγες έφθασαν σε Ροδόπολη και Διόνυσο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. Γιγαντιαία επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Προληπτική εκκένωση οικισμών.

Οι ισχυροί άνεμοι θέριεψαν την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στη Σταμάτα Αττικής και το πύρινο μέτωπο εξαπλώθηκε σε Ροδόπολη και Διόνυσο.

Σπίτια και αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ συναγερμό σήμανε το “112”, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρχών, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής κλήθηκαν να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και καμινάδες, προκειμένου να μην μπουν σπίθες στο εσωτερικό των σπιτιών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και επιχειρούν 310 πυροσβέστες με 110 οχήματα και 10 πεζοπόρα τμημάτα.

Στοχευμένες ρίψεις νερού πραγματοποιούν 12 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη, μεταξύ αυτών το ρωσικό Beriev-200., όπως ενημέρωσε το απόγευμα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος επεσήμανε ότι έχουν γίνει και 4 προσαγωγές υπόπτων.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, έθεσε σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και τις υγειονομικές δομές στη βορειοανατολική Αττική. Ήδη βρίσκονται στην περιοχή 4 ασθενοφόρα, για προληπτικούς λόγους.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Βασίλης Κλεφτάκης, Πρόεδρος της κοινότητας Ροδόπολης σημείωσε πως έχουν υποστεί ζημιές περίπου 20 σπίτια, ενώ κάηκαν πολλά αυτοκίνητα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης, είπε πως η κατάσταση το απόγευμα είναι λίγο καλύτερη από τις προηγούμενες ώρες, αλλά υπάρχουν αναζωπυρώσεις που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως απέδωσε η τεράστια κινητοποίηση των Αρχών και η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων. Επεσήμανε πως τις επόμενες ώρες θα γίνει αποτίμηση των καταστροφών και θα κριθεί εάν θα επιτραπεί σε κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Τσελέντης: με ανησυχούν τα ρήγματα στο Αιγαίο - φόβοι για τσουνάμι (βίντεο)

Κρήτη: Νεκρός σε τροχαίο νεαρός οδηγός μηχανής

Ολυμπιακοί Αγώνες - Σάκκαρη: πικρή ήττα και αποκλεισμός