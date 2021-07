Κοινωνία

Βύρωνας: Υπό έλεγχο η φωτιά, φόβος για αναζοπύρωση

'Εκαψε περίπου 40 στρέμματα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίς το μεσημέρι η φωτιά που ξέσπασε στο Λόφο Αράπη στην περιοχή Θεοτοκοπούλου και Κρυστάλλη από άγνωστη αιτία, όπως αναφέρει ο Δήμος Βύρωνα.

Επί τόπου έσπευσαν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας με τα μέσα του Δήμου Βύρωνα και εθελοντές από όμορους δήμους, που προσήλθαν άμεσα για να βοηθήσουν. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που έκαψε περίπου 40 στρέμματα, έγιναν ρίψεις νερού και από αέρος με ελικόπτερο.

Επί τόπου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Βύρωνα Αττικής. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2021