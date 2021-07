Κοινωνία

Φωτιές: Έκτακτη ενημέρωση από Χαρδαλιά και Χρυσοχοΐδη (βίντεο)

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων για τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα σε Σταμάτα, Ροδόπολη και Διόνυσο.

Η έκτακτη ενημέρωση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, για τις πυρκαγιές στις περιοχές Σταμάτα, Ροδόπολη και Διόνυσο Αττικής.

