Φωτιά στη Σταμάτα - Χαρδαλιάς: Σε ύφεση τα μέτωπα, προσαγωγές υπόπτων

Περιορίστηκε το πύρινο μέτωπο, τέσσερις προσαγωγές υπόπτων. Σε επιφυλακή ισχυρότατες δυνάμεις για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων

Αυτή τη στιγμή η φωτιά δείχνει να είναι σε ύφεση με πολλές ωστόσο ακόμα εστίες, δήλωσε, στην έκταση ενημέρωση ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς. Ο κ. Χαρδιλιάς ξεκίνησε την ενημέρωση λέγοντας ότι η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο Νεκροταφείο της Στατάμας και οι άνεμοι που έπνεαν ήταν 6 με τάση στα 7 μπορόφ.

Η φωτιά ήταν κινούμενη σε οικισμούς και κατοικίες. Εστάλησαν, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς δύο sms στους κατοίκους για οδηγίες για την ασφάλεια των ίδιων και των σπιτιών τους.

Η κατάσταση ήταν δύσκολη και επίπονη, συνέχισε, ενώ σημείωσε ότι για την κατάσβεση παίρνουν μέρος 310 πυροσβέστες, 110 οχήματα, 12 ελικόπτερα, 9 αεροπλάνα, ανάμεσά τους το Berier-200 και πολλοί εθελοντές.

Τέλος σημείωσε ότι την επιχείρηση συντονίζει ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Στ. Κολοκούρης ενώ έχουν ήδη γίνει 4 προσαγωγές υπόπτων για εμπρησμό.

Χρυσοχοΐδης: Πολύ σύντομα θα υπάρξουν συμπεράσματα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Άμεση κινητοποίηση και στοχευόμενη, ήταν η παρέμβασή όλων των δυνάμεων επιχειρησιακών και πολιτικών για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Διόνυσου- Σταμάτας σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχΐδη.

Όπως είπε στην έκτακτη ενημέρωση ο υπουργός «ήμασταν όλοι εδώ… Ήταν μία δύσκολη πυρκαγιά που μεταφερόταν από περιοχή σε περιοχή με τον αέρα με αποτέλεσμα να εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και να δημιουργούνται καινούργια μέτωπα».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ακόμα ότι οι ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς και σύντομα θα καταλήξουν σε συμπεράσματα.

«Είμαστε όλοι εδώ και θα προστατεύσουμε με απόλυτη προσήλωση το περιβάλλον, τα δάση και τους οικισμούς και φυσικά ανθρώπινες ζωές», επισήμανε ο υπουργός και απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών.

