Κοινωνία

Φωτιά στη Σταμάτα: Δραματικές μαρτυρίες κατοίκων στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απομακρύνθηκαν άρον-άρον από τα σπίτια τους. Περιέγραψαν τις εφιαλτικές ώρες που έζησαν και την αγωνία τους για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 κατέγραψε σκληρές εικόνες από το μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς σε Σταμάτα, Ροδόπολη και Διόνυσο.

Αρκετοί κάτοικοι απομακρύνθηκαν άρον-άρον από τα σπίτια τους και άλλοι με ό,τι μέσα διέθεταν, έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

«Μας είπαν από νωρίς να εκκενώσουμε το σπίτι, να φύγουμε…», λέει ένας κάτοικος Διονύσου, αναφερόμενος στη μεγάλη κινητοποίηση για την προληπτική εκκένωση των περιοχών που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τις φλόγες.

Ένας άλλος σημειώνει πως έχουν υποστεί ζημιές πολλά σπίτια και συμπληρώνει: «Κρίμα γιατί προερχόμαστε από έναν δύσκολο χειμώνα, που είχαμε μείνει 12 μέρες χωρίς ρεύμα…».

Στη Ροδόπολη, αστυνομικοί με μηχανές και περιπολικά ερευνούσαν κάθε σημείο της περιοχής για τυχόν εγκλωβισμένους, ενώ όπου διαπίστωναν εστίες ενημέρωναν το Κέντρο.

Τα μηνύματα μέσω του “112” στους κατοίκους ήταν σε πολλές περιπτώσεις σωτήρια. «Ευτυχώς έστειλαν μήνυμα, πήραν τα αυτοκίνητα και υπήρχαν δρόμοι για να περάσουν τα πυροσβεστικά…», υπογραμμίζει ένας κάτοικος.

Το τελευταίο μήνυμα εστάλη λίγο μετά τις 14:30 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Σταμάτας, Ροδόπολης, Εκάλης, Δροσιάς και Διονύσου Αττικής και τους καλούσε να κλείσουν καμινάδες, παράθυρα, πόρτες, ώστε να μη διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό των σπιτιών.





Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή: “Μάχη” για τις αλλαγές στην Παιδεία

Καύσωνας: “Καμίνι” για ένα δεκαήμερο η Ελλάδα

Αλόννησος - “Κωστής”: Αμοιβή 18000 ευρώ για να συλληφθεί ο δολοφόνος της φώκιας