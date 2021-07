Life

Πέτρος Φιλιππίδης: Προφιλακιστέος ο ηθοποιός

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο δημοφιλής κωμικός Πέτρος Φιλιππίδης μετά την απολογία του.

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο δημοφιλής κωμικός Πέτρος Φιλιππίδης μετά την απολογία του στην ανακρίτρια που ερευνά τις καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών.

Η απολογία του δόθηκε υπό άκρα μυστικότητα στην 15η τακτικη ανακρίτρια που διενεργεί την έρευνα, απολογήθηκε για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει, αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών ,αλλά οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα οι οποίες με την απόφασή τους του έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή.

Ο κατηγορούμενος ηθοποιός βαρύνεται με την κακουργηματικές κατηγορίες του βιασμού σε βάρος μίας γυναίκας το 2008 και της απόπειρας βιασμού σε βάρος άλλων δύο γυναικών το 2010 και το 2014.

