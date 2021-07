Τεχνολογία - Επιστήμη

Λαγουβάρδος στον ΑΝΤ1: Θα είναι καύσωνας που θα τον θυμόμαστε (βίντεο)

Ο Δ/ντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προειδοποιεί πως το αίσθημα δυσφορίας θα είναι έντονο, ενώ υψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες και τη νύχτα.​

Για τον επερχόμενο καύσωνα διαρκείας μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Ρίτσα Μπιζόγλη ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Όπως είπε, το κύριο χαρακτηριστικό του καύσωνα θα είναι η μεγάλη διάρκειά του, αφού θα επηρεάσει την Ελλάδα μέχρι Τρίτη-Τετάρτη. Ειδικότερα, από Παρασκευή μέχρι και Δευτέρα, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 43-44 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Δυστυχώς, τόνισε ο κ. Λαγουβάρδος, στα μεγάλα αστικά κέντρα θα είναι υψηλές οι θερμοκρασίες και τη νύχτα, με αποτέλεσμα το αίσθημα δυσφορίας να είναι έντονο.

Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη θα επηρεαστούν τελευταίες, σημείωσε.

Ερωτηθείς, εάν μπορεί να συγκριθεί με τον φονικό καύσωνα του 1987, είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να κάνουμε την αποτίμηση στο τέλος. «Σίγουρα, όμως, θα είναι ένας καύσωνας που θα τον θυμόμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε ανησυχητικό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι καλοκαιρινοί μήνες είναι κατά μέσο όρο 2-3 βαθμούς πάνω από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, αποδίδοντας το φαινόμενο στην κλιματική αλλαγή.

