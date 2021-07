Κοινωνία

Πυροσβεστική: 45 φωτιές σε ένα 24ωρο

Δεκάδες δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν και σήμερα. Στη "μάχη" πάνω από 1000 πυροσβέστες.

Σε 45 ανήλθαν οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Συνολικά επιχείρησαν 1.012 πυροσβέστες με 424 οχήματα, 19 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 αεροσκάφη, 16 ελικόπτερα και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Συνδρομή παρείχε ο στρατός, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Ο.Τ.Α..

Όσον αφορά τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσο Αττικής, είναι σε ύφεση και επιχειρούν 310 πυροσβέστες με 110 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 αεροσκάφη, 12 ελικόπτερα και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος». Tην επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο αρχηγός του ΠΣ, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

