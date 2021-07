Πολιτική

Μητσοτάκης - Αναστασιάδης: Σκληρή απάντηση στον Ερντογάν για τα Βαρώσια

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία -όπως επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο «δυστυχώς έρχεται στον απόηχο της παράνομης επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στο βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και των προκλητικών εξαγγελιών που έγιναν για τα Βαρώσια».

«Είναι προφανές ότι η Τουρκία κλιμακώνει σταθερά την ένταση. Με τη δημιουργία νέων βάσεων στα κατεχόμενα επιβεβαιώνει τις ευρύτερες βλέψεις της στη λογική του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Ενός δόγματος επιθετικού» τόνισε ο πρωθυπουργός. Ανέφερε πως στη λογική αυτού του δόγματος η Τουρκία εγκαλεί την Ελλάδα για την αμυντική προστασία των νησιών μας, επισημαίνοντας πως «η σχετική επιστολή έχει ήδη απαντηθεί» και προσέθεσε:

«Η χώρα η οποία διατηρεί απέναντι από τα νησιά μας τη στρατιά του Αιγαίου διατείνεται ότι απειλείται από την Ελλάδα. Επιτέλους χρειάζεται λίγη σοβαρότητα. Κάθε σπιθαμή ελληνικού εδάφους, ηπειρωτικού ή νησιωτικού, και κάθε Έλληνας πολίτης έχει το ίδιο δικαίωμα στην ασφάλεια και την άμυνα. Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε ή θα παραιτηθεί από το υπέρτατο δικαίωμα της άμυνας».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης πως συνεχάρη τον Πρόεδρο της Κύπρου και για την πρόοδο των εμβολιασμών. «Νομίζω ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε πια είναι κοινή για το πώς θα χτίσουμε το τείχος ανοσίας, με πειθώ, με επιχειρήματα. Σήμερα οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν πραγματικά» σημείωσε και κατέληξε:

«Και στα ζητήματα αυτά όπως και στο συντονισμό του ανοίγματος για την τουριστική περίοδο είμαστε σε συντονισμό με την Κύπρο.

Οι δύο χώρες πορεύονται με στόχο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και με διάθεση για συνεργασία με όλους. Και πάνω από όλα με τους γείτονές μας. Πάντα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, τις ειρηνικές προθέσεις και τη συνέπεια λόγων και πράξεων».



Aναστασιάδης: Αδιανόητο να αναμένει κανένας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά μπορεί να αποδεχθεί τη δημιουργία ενός μορφώματος, δηλαδή ενός ανεξαρτήτου κράτους που θα ελέγχεται πλήρως από την Τουρκία

«Πέραν της αυστηρής προεδρικής δήλωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 23 Ιουλίου σημειώσαμε τη σημερινή εξίσου σημαντική δήλωση του υπάτου εκπροσώπου της ΕΕ εκ μέρους του συνόλου των κρατών. Αυστηρότατη όπως και εκείνη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μια στήριξη η οποία είναι απολύτως απαραίτητη κάτω από τις συνεχιζόμενες συμπεριφορές της Τουρκίας» είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στις κοινές δηλώσεις τους με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Το αντικείμενο του μεταξύ μας συντονισμού εστιάζετε και στις δράσεις που από κοινού θα αναλάβουμε ενόψει της νέας αξίωσης της Τουρκίας και της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας για την αλλαγή βάσης-λύσης του Κυπριακού με την αναγνώριση κυριαρχίας στο παράνομο υποτελές μόρφωμα από την Τουρκία. Μια αξίωση που πρέπει να πω ότι είναι κάθετα αντίθετη με το σύνολο των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών αλλά και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και σίγουρα εκτός των όρων εντολής του ΓΓ» τόνισε ο κ. Αναστασιάδης.

«Είναι αδιανόητο να αναμένει κανένας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά μπορεί να αποδεχθεί τη δημιουργία ενός μορφώματος, δηλαδή ενός ανεξαρτήτου κράτους, το οποίο θα ελέγχεται πλήρως από την Τουρκία και στο οποίο κατά βάση κανένα ανθρώπινο δικαίωμα ή δικαίωμα των ελληνοκυπρίων που έχουν προσφυγοποιηθεί, των οποίων οι περιουσίες έχουν σφετεριστεί από την κατοχική Τουρκία, θα μπορεί να ελπίζει κανένας ότι ένα ανάλογο μόρφωμα, θα μπορεί να είναι βιώσιμο ή ανεκτό είτε από τα Ηνωμένα Έθνη είτε από την ΕΕ υπάρχει» είπε και προσέθεσε πως πρόκειται για «μια αξίωση οποία είναι κάθετα αντίθετη και με τις θέσεις της ΕΕ».

Επίσης ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι «συμφωνήσαμε να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε το συντομότερο να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στον ΓΓ να προχωρήσει στη σύγκληση μιας νέας συνόδου για το Κυπριακό με ουσιαστικό διάλογο , με δημιουργικό διάλογο έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη λειτουργική λύση η οποία θα επιτρέψει επιτέλους να συμβιώσουμε ειρηνικά με τους συμπατριώτες μας πέρα και μακριά από εγγυήσεις ή εξαρτήσεις σαν αποτέλεσμα των εγγυήσεων της παρουσίας κατοχικών στρατευμάτων».

Θα αναλάβουμε κοινές δράσεις για τη νέα αξίωση της Τουρκίας και της τουροκυπριακής ηγεσίας για την αλλαγή βάσης λύσης του Κυπριακού

Δεν τίθεται θέμα αποδοχής των προαπαιτουμένων που η Τουρκία θέτει, με απώτερο στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για λύση δύο κρατών, διαμήνυσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. «Είναι αδιανόητο να αναμένει κανένας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά μπορεί να αποδεχθεί τη δημιουργία ενός μορφώματος, δηλαδή ενός ανεξαρτήτου κράτους το οποίο θα ελέγχεται πλήρως από την Τουρκία» τόνισε ο Πρόεδρος της Κύπρου.

Παράλληλα, επανάλαβε την ετοιμότητα, αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση να συμμετάσχει σε ένα διάλογο που θα επαναρχίσει από εκεί όπου είχε διακοπεί στο Κραν Μοντανά. Επισήμανε πως η τουρκική αδιαλλαξία, η εμμονή στη συνέχιση των εγγυήσεων, η εμμονή στην παρουσία κατοχικών στρατευμάτων και δημιουργίας στρατιωτικής βάσης, κάτι που διαφαίνεται να υλοποιείται με τα σημερινά σχέδια, οδήγησε στην αποτυχία του Κραν Μοντανά.

Ξεκινώντας τη δήλωσή του, ο Νίκος Αναστασιάδης είπε πως η σημερινή συνάντηση στόχο είχε την ανταλλαγή και ενημέρωση για τα τεκταινόμενα μετά τις τελευταίες έκνομες ενέργειες της Τουρκίας, και ιδιαίτερα όσον αφορά την αλλαγή του καθεστώτος της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου.

Σε ό,τι αφορά το αντικείμενο του μεταξύ τους συντονισμού, ανέφερε πως εστιάζεται και στις δράσεις που από κοινού θα αναλάβουν για τη νέα αξίωση της Τουρκίας και της τουροκυπριακής ηγεσίας για την αλλαγή βάσης λύσης του Κυπριακού με την αναγνώριση κυριαρχίας στο παράνομο υποτελές μόρφωμα από την Τουρκία. «Μια αξίωση που είναι κάθετα αντίθετη με το σύνολο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αλλά και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και σίγουρα εκτός των όρων εντολής του γενικού γραμματέα» υπογράμμισε.

Γνωστοποίησε ακόμα πως με τον πρωθυπουργό έχουν συμφωνήσει ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες έτσι ώστε το συντομότερο να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στον γενικό γραμματέα να προχωρήσει στη σύγκληση μιας νέας συνόδου για το Κυπριακό με ουσιαστικό και δημιουργικό διάλογο, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη, λειτουργική λύση, η οποία θα επιτρέψει, επιτέλους, να συμβιώσουμε ειρηνικά με τους συμπατριώτες μας, πέρα και μακριά από εγγυήσεις και εξαρτήσεις.

