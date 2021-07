Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Στη Λαμία ο Υπουργός Υγείας

Στη Λαμία μεταβαίνει την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας. Το πρόγραμμά του.

Στη Λαμία μεταβαίνει αύριο, Τετάρτη 28 Ιουλίου, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας θα επισκεφθεί στις 11:00 το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου λειτουργεί το νέο πλήρως εξοπλισμένο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, καθώς και το Εμβολιαστικό Κέντρο του Νοσοκομείου.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Λαμίας που λειτουργεί και ως Εμβολιαστικό Κέντρο.

