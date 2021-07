Κοινωνία

Missing Alert: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 51χρονου από την Καισαριανή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Τι αναφέρει το “Χαμόγελο του Παιδιού” για τον εντοπισμό του.

Η περιπέτεια του Χούλιαρη Εμμανουήλ, 51 ετών, έληξε το βράδυ της Δευτέρας, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού”, που είχε ενεργοποιήσει τον μηχανισμό Missing Alert Hellas επειδή συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο, ο Χούλιαρης Εμμανουήλ εντοπίστηκε στον Εθνικό Κήπο στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ της Ελληνικής Αστυνομίας και άμεσα ειδοποιήθηκε η οικογένειά του που έσπευσε να τον παραλάβει.

Ήταν φανερά εξαντλημένος και ταλαιπωρημένος από τις ημέρες αυτές που ήταν μακριά από την ασφάλεια του σπιτιού του και την φροντίδα των οικείων του. Η οικογένεια ανακουφισμένη θα φροντίσει να λάβει ο Χούλιαρης Εμμανουήλ τη φροντίδα που χρειάζεται, ώστε να αφήσουν πίσω τις δύσκολες αυτές μέρες που πέρασαν.

To “Χαμόγελο του Παιδιού” υπογραμμίζει, τέλος, πως θα βρίσκεται κοντά στον Χούλιαρη Εμμανουήλ και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαγουβάρδος στον ΑΝΤ1: Θα είναι καύσωνας που θα τον θυμόμαστε (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης: Προφιλακιστέος ο ηθοποιός

Φωτιά στη Σταμάτα: Δραματικές μαρτυρίες κατοίκων στον ΑΝΤ1 (βίντεο)