Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Missing Alert για 16χρονη

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση ανήλικης.Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη της.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 16χρονου κοριτσιού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το “Χαμόγελο του Παιδιού”, η Μαριάννα Π. εξαφανίστηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (23/7) από το πλαίσιο που τη φιλοξενούσε στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 23/7/2021, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από το πλαίσιο που τη φιλοξενούσε στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, η Μαριάννα Π. 16 ετών, ελληνικής καταγωγής. Η Μαριάννα Π. έχει ύψος 1.63 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε κόκκινο κοντομάνικο, μαύρη βερμούδα, και μαύρα- γκρι παπούτσια».

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας».

