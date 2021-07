Κόσμος

Έκρηξη στο Λεβερκούζεν: Νεκροί, αγνοούμενοι και ανησυχία για τοξικό νέφος (βίντεο)

Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού κάλυψε την περιοχή, μετά την ισχυρή έκρηξη σε μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων.

Δύο νεκροί, πέντε αγνοούμενοι και 31 τραυματίες, οι τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε σήμερα στο Λεβερκούζεν, στη δυτική Γερμανία, σε μια μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων.

Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού, ορατό από μεγάλη απόσταση, κάλυπτε όλη την ημέρα την περιοχή, κοντά στο χημικό πάρκο του Λεβερκούζεν. Οι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους, λόγω του φόβου πιθανών επιβλαβών αναθυμιάσεων.

«Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες και τις οικογένειές τους. Η έρευνα για τον εντοπισμό των αγνοούμενων συνεχίζεται. Δυστυχώς, οι ελπίδες να τους βρούμε ζωντανούς εξανεμίζονται», δήλωσε ο Λαρς Φρίντρις, ο διευθυντής του βιομηχανικού πάρκου Chempark όπου βρίσκεται το εργοστάσιο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, στις 9.40 το πρωί, τοπική ώρα.

Οι 31 τραυματίες είναι όλοι τους εργαζόμενοι στη μονάδα αυτήν.

Προς το παρόν τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

«Άκουσα τον φρικτό θόρυβο της έκρηξης και αμέσως έκλεισα τις πόρτες και τα παράθυρα», έγραψε στο Twitter η Έλκε Μπίτσερ, το σπίτι της οποίας βρίσκεται κοντά στο βιομηχανικό πάρκο. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη ακούστηκε σε ακτίνα 40 χιλιομέτρων.

Λόγω του φόβου έκλυσης επικίνδυνων χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα, οι Αρχές κάλεσαν αρχικά όλους τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, να σβήσουν τα κλιματιστικά και, για προληπτικούς λόγους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Αργά το απόγευμα ωστόσο ήραν αυτήν την προειδοποίηση.

Εξάλλου, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση περίπου 300 πυροσβεστών, αποφεύχθηκε ο κίνδυνος έκρηξης σε μια δεύτερη δεξαμενή που περιείχε 100.000 λίτρα τοξικών, εύφλεκτων αποβλήτων, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ.

Η μονάδα αποθήκευσης απορριμμάτων και το εργοστάσιο καύσης βρίσκονται δίπλα στο βιομηχανικό πάρκο Chempark - ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του στην Ευρώπη - όπου έχουν την έδρα τους πολλά εργοστάσια χημικών, όπως αυτά των εταιρειών Evonik και Lanxess. Το Λεβερκούζεν, μια πόλη 160.000 κατοίκων, είναι επίσης η έδρα της εταιρείας Bayer.

