Αθλητικά

Ρονάλντο: Στο νοσοκομείο με κορονοϊό η αδελφή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που δημοσίευσε στα social media η αδελφή του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Κάτια Αβέιρο, αδελφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, διακομίστηκε στο νοσοκομείο λόγω κορονοϊού. Ήταν η ίδια που το ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα μακρύ μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο προφίλ της στο Instagram.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι βρέθηκε θετική στην Covid-19 στις 17 Ιουλίου και μετά από έξι ημέρες απομόνωση στο σπίτι η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και νοσηλεύτηκε για πνευμονία.

«Βρέθηκα θετική από τις 17 Ιουλίου κι απομονώθηκα στο σπίτι, με λίγα συμπτώματα, αλλά διατηρώντας το πρωτόκολλο όπως υπαγορεύουν οι κανόνες. Όλοι στο σπίτι "κόλλησαν" τον ιό, εκτός από τη μητέρα μου (ευχαριστώ τον Θεό). Δυστυχώς από την περασμένη Παρασκευή, 23 Ιουλίου, η κατάσταση επιδεινώθηκε κι έχω πνευμονία από τον καταραμένο ιό», έγραψε η Κάτια Αβέιρο.

«Εν ολίγοις, έφτασα στη νοσηλεία και είμαι εδώ. Όλα πάνε καλά, αναρρώνω, ευχαριστώ τον Θεό χάρη και στην υπηρεσία του νοσοκομείου, με μια υπέροχη ιατρική ομάδα (κυρίως νέους) και με μια απίστευτη ιστορία να πω».

Ειδήσεις σήμερα:

Λαγουβάρδος στον ΑΝΤ1: Θα είναι καύσωνας που θα τον θυμόμαστε (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης: Προφιλακιστέος ο ηθοποιός

Φωτιά στη Σταμάτα: Δραματικές μαρτυρίες κατοίκων στον ΑΝΤ1 (βίντεο)