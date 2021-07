Καιρός

Καιρός: Στους 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία την Τετάρτη

Στον "φούρνο" η χώρα. «Κοκτέιλ» καύσωνα και αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Σε ποιες περιοχές θα "κοκκινίσει" ο υδράργυρος.

Την Τετάρτη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα σε όλη σχεδόν τη χώρα. Οι υψηλότερες τιμές προβλέπεται να σημειωθούν στη δυτική ηπειρωτική χώρα και τη Θεσσαλία φτάνοντας τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αίθριος αναμένεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλονίκη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και την Θράκη, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα δείξει από 20 έως 38 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται στην Ήπειρο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων στα ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα νησιά από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά από 23 έως 39 με 40 και κατά τόπους στη δυτική Στερεά έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 39 και κατά τόπους στη Θεσσαλία έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικά έως 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αίθριος αναμένεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη, 29 Ιουλίου

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φθάσει, στην ηπειρωτική Ελλάδα έως 40 με 42 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου έως 38

με 40 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έως 38 βαθμούς Κελσίου.

