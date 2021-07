Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Πέθανε 11χρονο κοριτσάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φέρεται να μολύνθηκε από την έφηβη αδερφή του, η οποία είχε επιστρέψει από διακοπές στο εξωτερικό.

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Ιταλία η είδηση ότι ένα κοριτσάκι 11 ετών πέθανε στο Παλέρμο της Σικελίας από κορονοϊό. Η μικρή υπέφερε από μεταβολικό νόσημα και φέρεται να μολύνθηκε από την 16χρονη αδερφή της, η οποία είχε επιστρέψει από σύντομες διακοπές στην Ισπανία.

Η 11χρονη είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο Di Cristina του Παλέρμο, αλλά η μετάλλαξη Δέλτα του ιού - παρά τις προσπάθειες των γιατρών - δημιούργησε σειρά σοβαρών προβλημάτων στον ήδη εξασθενημένο οργανισμό της. Αρχικά, ο περιφερειάρχης της Σικελίας, Νέλο Μουσουμέτσι είχε δηλώσει ότι «είναι μια οικογένεια αντιεμβολιαστών».

Πριν από λίγο, όμως, η μητέρα του άτυχου κοριτσιού δήλωσε ότι «η οικογένειά της δεν είναι κατά των εμβολίων, αλλά δεν πρόλαβε να κλείσει εγκαίρως ραντεβού για εμβολιασμό».

«Η πανδημία συνεχίζει να θερίζει, αυτή την στιγμή όλη η πόλη μας είναι στο πλευρό της οικογένειας αυτής, και κατανοεί τον τεράστιο πόνο της», υπογράμμισε ο δήμαρχος του Παλέρμο, Λεολούκα Ορλάντο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανήλικοι διαρρήκτες σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι, εγκλωβίστηκαν και φώναξαν την Πυροσβεστική

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Ζάκυνθος: Πυροβόλησαν επιχειρηματία έξω από το σπίτι του