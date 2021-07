Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – κωπηλασία: Πρόκριση με παγκόσμιο ρεκόρ για Κυρίδου – Μπούρμπου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ελληνίδες αθλήτριες θριάμβευσαν στον τελικό της δικώπου στην κωπηλασία κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ.

Οι Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα Μπούρμπου προκρίθηκαν ως πρώτες της ημιτελικής σειράς τους στον τελικό της δικώπου στους 32ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, κάνοντας και παγκόσμιο ρεκόρ με 6:48.70.

Αν και δεν ξεκίνησαν καλά, πλασαρίστηκαν στην 4η θέση, στην οποία και πέρασαν τα 1.500 μέτρα, για να τα δώσουν όλα στην τελική ευθεία και να περάσουν πρώτες τη γραμμή του φίνις, αφήνοντας δεύτερες τις Βρετανίδες Χέλεν Γκλόβερ και Πόλι Σουόν (6:49.39) και τρίτες τις Καναδές Κάλειφ Φίλμερ και Χίλαρι Γιάνσενς (6:49.46). Εκτός τελικού έμειναν οι 4ες Μόρισον/ΜακΙντάιρ από την Αυστραλία (6:49.82), οι 5ες Κρόλεϊ/Ντουκάρσκα από την Ιρλανδία (7:06.07) και οι 6ες Ρασμούσεν/Έρικσεν από τη Δανία (7:08.44). Οι Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα Μπούρμπου, στην πρώτη συμμετοχή τους σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κατέρριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ των Νεοζηλανδών Κέρι Γκόουλερ και Γκρέις Πρέντεργκαστ, το οποίο κατείχαν από τις 18 Ιουνίου 2017 στο Πόζναν της Πολωνίας.

Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες θα αγωνιστούν στον τελικό της δικώπου τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/7) στις 3:30 ώρα Ελλάδας, με στόχο το βάθρο. Αυτός είναι ο τέταρτος τελικός για την ελληνική γυναικεία κωπηλασία στην Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο πρώτος ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου και το πλήρωμα των γυναικών στο σκιφ ελαφρών βαρών με τις Χρύσα Μπισκιτζή και Αλεξάνδρα Τσιάβου, οι οποίες τερμάτισαν στην 6η θέση. Στον δεύτερο τελικό σε Ολυμπιακούς για την ελληνική γυναικεία κωπηλασία, οι Αλεξάνδρα Τσιάβου και Χριστίνα Γιαζιτζίδου χάρισαν το πρώτο και μοναδικό Ολυμπιακό μετάλλιο στην κωπηλασία γυναικών στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών το 2012 στο Λονδίνο. Στο Ρίο ντε Τζανέιρο οι Σοφία Ασουμανάκη και Κατερίνα Νικολαϊδου έμειναν για λίγο εκτός βάθρου, αφού τερμάτισαν 4ες στη "Lagoa Rodrigo de Freitas", στο διπλό σκιφ γυναικών.

Η πρώτη συμμετοχή στην κωπηλασία γυναικών καταγράφηκε για την Ελλάδα το 1988 στη Σεούλ, με την Τόνια Σβάιερ να κατακτά την 7η θέση στο σκιφ γυναικών. Η Σβάιερ κατέλαβε την 7η θέση στο ίδιο αγώνισμα και το 1992 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης, ενώ ήταν 15η στο σκιφ γυναικών το 1996 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Στο Σίδνεϊ το 2000, οι Χρύσα Μπισκιτζή και Αγγελική Γκρέμου τερμάτισαν στην 11η θέση του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες – κωπηλασία: Πρόκριση με παγκόσμιο ρεκόρ για Κυρίδου – Μπούρμπου

Φωτιές: Πέντε Περιφέρειες στο “κόκκινο” την Τετάρτη

Καιρός – καύσωνας: Ο χειρότερος εδώ και 35 χρόνια