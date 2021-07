Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – τζούντο: Η Τελτσίδου στις “8” πανηγυρικά

Απέκλεισε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί του αγωνίσματος και προκρίθηκε στις «8» η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Στα προημιτελικά του Ολυμπιακού τουρνουά του Τζούντο στα -70κ. προκρίθηκε η Ελισάβετ Τελτσίδου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απέκλεισε την Μαργκό Πινό, καθώς η Γαλλίδα δέχθηκε τρεις παρατηρήσεις.

Η Τελτσίδου πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση και απέκλεισε ένα από τα μεγάλα φαβορί του αγωνίσματος. Η Πινό ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2020 και δευτεραθλήτρια το 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με την είσοδό της στις κορυφαίες 8 της διοργάνωσης, η Τελτσίδου θα έχει σίγουρα διπλή ευκαιρία για ένα μετάλλιο, μιας και έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στα ρεπεσάζ αν ηττηθεί.

Η Τελτσίδου στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Μαντίνα Ταϊμάζοβα. Η Ρωσίδα αθλήτρια είναι 22 χρονών και για να φτάσει ως τα προημιτελικά νίκησε διαδοχικά τις Μπερναμπέου (Ισπανία) και Πορτέλα (Βραζιλία).

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2019 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ έχει δύο τρίτες θέσεις και στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2020 και 2021.

