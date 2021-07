Κοινωνία

Πανελλήνιες – Μηχανογραφικό: Λήγει η προθεσμία υποβολής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπενθύμιση προς τους υποψήφιους φοιτητές που δεν έχουν ακόμα υποβάλει το μηχανογραφικό τους.

Λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας.

Έως τότε, και αφού επισκεφθούν την ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση και χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει το δελτίο τους. Στους υποψηφίους προτείνεται να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Σημειώνεται ακόμη πως για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά σήμερα Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

Την Πέμπτη 29-7-2021 και μέχρι τις 14:00, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν σχολές που δεν επιθυμούν τελικά, ενώ η προσθήκη σχολών ή η αλλαγή σειράς προτιμήσεων δεν θα είναι δυνατή. Στη συνέχεια, η ειδική εφαρμογή θα κλείσει και θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων.

Μέσα στην ίδια αποκλειστική προθεσμία, δηλαδή μέχρι και σήμερα Τετάρτη 28-7-2021 τα μεσάνυχτα, με τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) για τα Δημόσια ΙΕΚ, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες – κωπηλασία: Πρόκριση με παγκόσμιο ρεκόρ για Κυρίδου – Μπούρμπου

Φωτιές: Πέντε Περιφέρειες στο “κόκκινο” την Τετάρτη

Καιρός – καύσωνας: Ο χειρότερος εδώ και 35 χρόνια