Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στα καταστήματα της συζύγου Χαρδαλιά

Ανάληψη ευθύνης έγινε και για την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι δημοσιογράφου.



H ομάδα "Προλεταριακός πυρήνας" αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση στα δύο καταστήματα της συζύγου του, σύμφωνα με ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Οι αναρχικοί στο κείμενό τους κάνουν αναφορά στα μέτρα για τον κορονοϊό και στα εργασιακά.

Η επίθεση είχε γίνει ταυτόχρονα και σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα φαινόταν και ένας περαστικός που είχε δει τις πρώτες φλόγες. Είχαν τοποθετήσει εμπρηστικούς μηχανισμούς με γκαζάκια έξω από τις δύο επιχειρήσεις, που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, στην οδό Φορμίωνος.

Οι ζημιές ήταν σοβαρές και στα δύο καταστήματα.

Επίσης, έγινε ανάληψη ευθύνης και για την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου, Γιάννη Πρετεντέρη, από την ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου "Πυρήνας Εξεγερτικής Βίας" στην ίδια ιστοσελίδα. Από την ανάφλεξη προκλήθηκαν μικρές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας, αλλά και σε αυτοκίνητα που ανήκουν σε ενοίκους και ήταν σταθμευμένα στο πάρκινγκ.

