Κορονοϊός: Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κινσάσας

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου μεταφέρθηκε ο Μητροπολίτης Κινσάσας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου μεταφέρθηκε με κορονοϊό ο Μητροπολίτης Κινσάσας Νικηφόρος, όπου και κατέληξε, όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής της ΜΕΘ –covid, Νικόλαος Καπραβέλος.

Όπως είπε ο Ν. Καπραβέλος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο μητροπολίτης με το σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο στο Κονγκό, μεταφέρθηκε με κορονοϊό και μετά από παρέμβαση της Ελβετίας στη Θεσσαλονίκη.

«Ήταν όμως πολύ αργά», όπως είπε, αφού ο οργανισμός του ήταν ήδη επιβαρυμένος και μετά από καρδιακή επιπλοκή εκοιμήθη.

«Το τείχος ανοσίας δεν πρέπει να έχει ρωγμές. Θα έχουμε τραγικές συνέπειες αν η πανδημία πάει στους ανεμβολιάστους μεγάλους», τόνισε ο Νικόλαος Καπραβέλος.





