Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας

Σήμερα η τριμερής Σύνοδος στο Ζάππειο Μέγαρο, με τη συμμετοχή των δύο αρχηγών, Αναστασιάδη και Βασιλιά Αμπντάλα Β’.

Σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στην τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας - Κύπρου – Ιορδανίας, που διοργανώνεται στο Ζάππειο Μέγαρο με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’ μπιν Αλ Χουσεϊν (Abdullah II bin Al-Hussein).

Η Σύνοδος θα είναι η τρίτη κατά σειρά. Η πρώτη έγινε στη Λευκωσία στις 16 Ιανουαρίου 2018 και η δεύτερη στο Αμάν στις 14 Απριλίου 2019. Η τρίτη Σύνοδος επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 7 Απριλίου 2020, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι τα σχήματα συνεργασίας μεταξύ χωρών της περιοχής (αλλά και ευρύτερα), στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα, μαρτυρούν μια συναντίληψη επί των περιφερειακών προκλήσεων και των τρόπων αντιμετώπισής τους, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Προσθέτουν ότι τα σχήματα αυτά λειτουργούν εξισορροπητικά στην επιθετική συμπεριφορά της Άγκυρας και ταυτόχρονα λειτουργούν χωρίς αποκλεισμούς έναντι όποιων χωρών προσυπογράφουν την προσέγγιση αυτή.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι στη μετά-Covid εποχή, αναμένεται να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα και ότι η συγκυρία που διαμορφώνεται επιτάσσει, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματική διακρατική συνεργασία, πρωτίστως σε νευραλγικούς (και ταυτόχρονα ευάλωτους σε «κραδασμούς») τομείς, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο και οι μεταφορές. Επίσης, η Σύνοδος φέρνει στο προσκήνιο την αναγκαιότητα επιστημονικής συνεργασίας και της προώθησης της έρευνας για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο στόχος εξόδου από την παρούσα κρίση μπορεί να εξυπηρετηθεί με τον πλέον αποτελεσματικό και επωφελή τρόπο, μέσα από πολυμερή σχήματα συνεργασίας, όπως αυτό της χώρας μας με την Κύπρο και την Ιορδανία, που δεν ανέστειλε τις δράσεις του καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Όσον αφορά στους τομείς οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας σε τριμερές επίπεδο, αναμένεται κατά τη Σύνοδο να επαναβεβαιωθεί η βούληση και των τριών πλευρών για την εμβάθυνσή της, γεγονός στο οποίο συνηγορεί και η συγκρότηση ομάδων εργασίας που θα επεξεργασθούν σε τεχνικό επίπεδο συγκεκριμένες προτάσεις.

Επιδιώκεται, τέλος, η ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος, με στόχο τη συνέχιση, αλλά και την ενίσχυση της υπάρχουσας συνεργασίας.

Χθες ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Η τριμερής σύνοδος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12:00 στο Ζάππειο Μέγαρο. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραθέσει γεύμα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον Βασιλιά της Ιορδανίας, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βασιλιά της Ιορδανίας στο Μέγαρο Μαξίμου.

