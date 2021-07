Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Μαγιορκίνης: Το φθινόπωρο η συζήτηση για τρίτη δόση

Ποια είναι η κατάσταση στο σύστημα Υγείας και τα επίπεδα πίεσης. Τι είπε για τον εμβολιασμό των παιδιών.



«Η πίεση στο σύστημα Υγείας αμφιταλαντεύεται», σε αυτή την φάση λόγω των κρουσμάτων του κορονοϊού, ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», καθώς όπως είπε το επίπεδο εμβολιασμού κρατάει κάπως την αύξηση στην πίεση στο σύστημα Υγείας.

Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι η σφοδρότητα του κύματος θα εξαρτηθεί από το πως θα περάσει ο ιός στους ανεμβολίαστους.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι για τους εμβολιασμένους 70χρονους αν κολλήσουν κορονοϊό από τους 100 οι δυο θα χρειαστούν ΜΕΘ. Ωστόσο, έχουν και μεγάλη πιθανότητα να βγουν από την ΜΕΘ.

Για τον εμβολιασμό των παιδιών ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε ότι «δεν μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές εμβόλιο για τα παιδιά και να μην τους το προσφέρουμε», ξεκαθαρίζοντας πως και στις μικρές ηλικίες είναι υπαρκτή η πιθανότητα νόσησης.

Τόνισε ακόμα πως δεν είναι γνωστό ακόμα ποιες θα είναι οι συνέπειες μακροχρόνια για ένα παιδί αν νοσήσει.

Για το ενδεχόμενο και τρίτης δόσης εμβολίου ο κ. Μαγιορκίνης, σημείωσε ότι οι ενισχυτικές δόσεις σε ευπαθείς ομάδες είναι μια γενική πρακτική. «Αυτό θα το εξετάσουμε από τον Φθινόπωρο», τόνισε.

Τέλος, αναφερόμενος στους γονείς και για το αν θα πρέπει να εμβολιάσουν τα παιδιά τους κατά του κορονοϊού, ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι «ο γονιός πρέπει να είναι ενημερωμένος και πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεσή του κάτι που ισχύει για όλα τα εμβόλια».





