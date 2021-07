Πολιτική

Γεωργαντάς: σε 8 μέρες ενεργοποιήθηκαν 210.000 freedom pass

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον ΑΝΤ1 για τα ραντεβού ανά ηλιακή ομάδα.

«Σε 8 μέρες έχουν ενεργοποιηθεί 210.000 freedom pass και ήδη άρχισαν να ξοδεύονται τα χρήματα από την κάρτα», ανακοίνωσε σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Όπως εξήγησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», «δικαιούχοι είναι 275.000 νέοι 20-24 ετών» και περίπου 10.000 – 15.000 αιτήσεις θα ολοκληρωθούν σήμερα.

Για την ηλικιακή ομάδα των 15- 17 ετών, «δεν υπάρχει στόχος, θέλουμε να εμβολιαστούν όσοι περισσότεροι μπορούν», σχολίασε και εξήγησε ότι, δεδομένης της δύσκολης θερινής περιόδου, «προσπαθούμε να διατηρήσουμε ικανοποιητικό επίπεδο».

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι, οι μόνες δύο ηλιακές ομάδας που έχουν ξεπεράσει το 85% σε ποσοστό εμβολιασμών, αυτές είναι οι ομάδες 75- 79 και 65- 69 «αριθμό που τον θέλουμε σε όλους άνω των 60».

Όσο αφορά στους κατ’οίκον εμβολιασμούς, έχουν γίνει 400, από τις περίπου 1500 αιτήσεις που έχουν γίνει, με τον αριθμό να αυξάνεται συνεχώς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Γ.Γεωργαντά στα κινητά συνεργεία που εμβολιάζουν ήδη κόσμο σε απομακρυσμένες περιοχές.

«Χθες 67.000 εμβολιασμούς, ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολες αυτές οι εβδομάδες», λόγω διακοπών, σημείωσε τονίζοντας ότι, «μπορεί κανείς να κλείσει ραντεβού την ίδια μέρα ή την επομένη το αργότερο για τον εμβολιασμό του ή να αλλάξει το ραντεβού του, να το κάνει εκεί που κάνει διακοπές».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μετά τις ανακοινώσεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, που συνέπεσε με τις ανακοινώσεις για το freedom pass, «υπήρξε κινητικότητα και 600.000 έκλεισαν ραντεβού».

«Η επιδημιολογική κατάσταση είναι αυτή που θα καθορίσει τα επόμενα βήματά μας. Αυτό αποτυπώνεται και στη χθεσινή έκκληση του πρωθυπουργού προς τους εκπαιδευτικούς», απάντησε σε ερώτημα για το αν θα προστεθούν κι άλλες επαγγελματικές κατηγορίες στην υποχρεωτικότητα.

«Υπάρχουν άνθρωποι που νόσησαν αλλά δεν έχουν καταγραφεί επίσημα και δεν μπορούν να πάρουν το πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο ισχύει για έξι μήνες», κατέληξε παραδεχόμενος ότι «υπάρχει ζήτημα και προσπαθούμε να το λύσουμε».

Σήμερα, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, "σπάσαμε το φράγμα των 5 εκατομμυρίων πλήρως εμβολιασμένων".

Σπάμε το φράγμα των 5.000.000 πλήρως εμβολιασμένων συμπολιτών μας. Συνεχίζουμε. #Επιχείρηση_Ελευθερία — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 28, 2021

