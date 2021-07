Κοινωνία

Φωτιά στην Σταμάτα: Συνελήφθη ο μελισσοκόμος για εμπρησμό

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα με την κατηγορία του εμπρησμού.



Σε σύλληψη μετατράπηκε, η προσαγωγή 64χρονου Αλβανού μελισσοκόμου, από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε Σταμάτα, Ροδόπολη και Διόνυσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς, ο οποίος πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία του εμπρησμού, έχει μελίσσια στον λόφο πάνω από το νεκροταφείο της Σταμάτας, απ' όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Όσον αφορά τα τέσσερα άτομα που είχαν προσαχθεί, αφέθηκαν ελεύθερα αφού δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Στάχη έγιναν σπίτια και αυτοκίνητα

Μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1, ο Βασίλης Κλεφτάκης, Πρόεδρος της κοινότητας Ροδόπολης σημείωσε πως έχουν υποστεί ζημιές περίπου 20 σπίτια, ενώ κάηκαν πολλά αυτοκίνητα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης, είπε πως η κατάσταση το απόγευμα είναι λίγο καλύτερη από τις προηγούμενες ώρες, αλλά υπάρχουν αναζωπυρώσεις που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως απέδωσε η τεράστια κινητοποίηση των Αρχών και η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων. Επεσήμανε πως τις επόμενες ώρες θα γίνει αποτίμηση των καταστροφών και θα κριθεί εάν θα επιτραπεί σε κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

