Ολυμπιακοί Αγώνες - Τσιτσιπάς: Ήττα και αποκλεισμός

"Λύγισε" στο τρίτο σετ ο «λαβωμένος» Στέφανος Τσιτσιπάς, απ' τον Iμπέρ.



Η κακοδαιμονία κι ο τραυματισμός στο δεξί γόνατο, στέρησαν από τον Στέφανο Τσιτσιπά την ευκαιρία να διεκδικήσει μέχρι τέλους την πρόκρισή του στα προημιτελικά του μονού ανδρών στο Ολυμπιακό τουρνουά του Τόκιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε από τον Γάλλο Ουγκό Iμπέρ με 2-1, σε ένα ματς που φάνηκε να «ελέγχει» στην αρχή, κάνοντας «περίπατο» στο πρώτο σετ (6-2), όμως «πλήρωσε» τον τραυματισμό του στο φινάλε του δεύτερου σετ, το οποίο έχασε στο τάι-μπρέικ.

Ο Τσιτσιπάς «γύρισε» το γόνατό του και παρότι σηκώθηκε για να συνεχίσει τον αγώνα μετά τις πρώτες ιατρικές βοήθειες, ήταν ξεκάθαρο πως δεν μπορούσε να... ακολουθήσει τον ρυθμό του ματς, με αποτέλεσμα να χάσει «σβηστά» το τρίτο σετ με 6-2 και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Τα σετ: 6-2, 6-7 (4), 2-6

Κι όμως οι προϋποθέσεις, αλλά και η εκκίνηση του 22χρονου πρωταθλητή δεν θα μπορούσε να είναι πιο ιδανικά... Αν κι ο Iμπέρ ξεκίνησε το πρώτο σετ με «love game», χωρίς δηλαδή να χάσει πόντο στο πρώτο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο στο δεύτερο γκέιμ, ενώ αμέσως μετά έκανε μπρέικ στο σερβίς του Γάλλου και πήρε το προβάδισμα με 2-1.

Ο Έλληνας άσος συνέχισε το ίδιο εντυπωσιακά. «Κράτησε» ξανά το σερβίς του με χαρακτηριστική άνεση και πολύ καθαρά χτυπήματα κι έκανε και δεύτερο μπρέικ απέναντι στον Ουμπέρ.

Με «όπλο» του σερβίς του (6 άσοι, 16/18 π. από πρώτο σερβίς) ο Τσιτσιπάς πήρε και το έκτο γκέιμ. Ο Γάλλος μείωσε σε 5-2, όμως και πάλι ο Έλληνας πρωταθλητής είχε τον... τρόπο του, κράτησε το σερβίς του και με 6-2, έκλεισε το πρώτο σετ.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ο Iμπέρ κράτησε το σερβίς του κάνοντας το 1-0 στα γκέιμ και ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε με το δικό του «σερβίρισμα». Στη συνέχεια όμως ο Γάλλος, ανέβασε κατά πολύ την απόδοσή του, έβγαλε ακόμη μεγαλύτερη επιθετικότητα και «κράτησε» όλα τα σερβίς του. Το ίδιο έπραξε και ο Έλληνας πρωταθλητής με τους δυο τους να οδηγούνται στο τάι-μπρέικ, όπου ήταν πιο ψύχραιμος ο Iμπέρ, επικρατώντας με 7-4.

Στον 11ο πόντο, ωστόσο, συνέβη και το «κακό», καθώς ο Τσιτσιπάς «γύρισε» το δεξί γόνατό του κι έπεσε κάτω. Αμέσως μπήκε μέσα φυσιοθεραπευτής, αλλά κι ο πατέρας του, με τον 22χρονο να σηκώνεται έπειτα από λίγο και να «σφίγγει» τα δόντια για να ξεκινήσει το τρίτο σετ. Φαινόταν όμως ότι δεν ήταν καλά και δεν μπορούσε να... ακολουθήσει. Ο Iμπέρ εκμεταλλεύτηκε απόλυτα τον τραυματισμό του «Tsitsifast» έκανε δύο σερί μπρέικ και παρά την τρομερή αντίσταση που προέβαλε ο Έλληνας άσος στο 8ο γκέιμ («έσβησε» τέσσερις φορές ματς-μπολ), o Γάλλος πήρε εντέλει τη νίκη για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο Κχατσάνοφ (Νο12 του ταμπλό).

