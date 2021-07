Υγεία - Περιβάλλον

Self Test: Η διάθεσή τους τον Αύγουστο

Οι δικαιούχοι των self tests για το μήνα Αύγουστο και η διάθεσή τους.

Σχετικά με τη διανομή των αυτοδιαγνωστικών τεστ (self-test), για το μήνα Αύγουστο προβλέπεται η διάθεση τεσσάρων τεστ από τα φαρμακεία όλης της χώρας από την Πέμπτη 29/7/2021 έως και την Τρίτη 10/8/2021.

Δικαιούχοι είναι:

Όλα τα άτομα ηλικίας 5 έως 17 ετών εφόσον οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ (η παραλαβή θα γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα).

Όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι:

Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν δυο ελέγχους (τεστ) κάθε εβδομάδα και να δηλώνουν τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα της Εργάνης.

Ο πρώτος έλεγχος είναι αυτοδιαγνωστικός (self-test), διατίθεται δωρεάν από το Κράτος και πραγματοποιείται στην αρχή της εβδομάδας. Ο δεύτερος έλεγχος (τεστ) είναι ταχύς αντιγονικός (rapid test), πραγματοποιείται με ευθύνη του εργαζόμενου και δηλώνεται έως την Πέμπτη κάθε εβδομάδας. Για τη δήλωση του εργαστηριακού τεστ, θα πρέπει να υποβάλλεται στην πλατφόρμα της Εργάνης η βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης από το gov.gr.

Οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες, 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού δεν έχουν υποχρέωση διενέργειας τεστ.

